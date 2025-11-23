قوافل الدعم

بشكل منظم ومستدام، تواصل المساعدات الإماراتية التدفق إلى غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، واستجابة عاجلة للظروف القاسية التي يمر بها الأهالي جراء موجات البرد وتساقط الأمطار، حيث حملت القافلة 249 ما يزيد على 195 طناً من المواد الإغاثية، من ضمنها 2250 خيمة إيواء، لتضاف إلى أكثر من 20 ألف خيمة إيواء وفرتها الدولة للأسر المتضررة في القطاع المنكوب منذ بدء الأزمة.

القوافل الإماراتية المتتابعة تجسد نهج الدولة الراسخ في احتواء تداعيات الحرب في غزة، وتؤكد التزامها الإنساني الثابت في أصعب الظروف، بما يعزز دورها كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في القطاع، خلال العامين الماضيين، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، سعياً نحو التخفيف من معاناة الجوع والبرد والعطش التي أضحت تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني يحتاجون إلى أشكال الدعم والإسناد كافة.

بالتوازي مع الدعم الإنساني، تتحرك الإمارات بشكل متواصل ومكثف لدعم مسار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والبناء على هذا التقدم، من خلال العمل إقليمياً ودولياً على تعزيز فرص استئناف عملية سياسية شاملة تفضي إلى «حل الدولتين» الذي يشكل أساساً في تحقيق الأمن والاستقرار لمصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.