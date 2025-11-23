الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

قوافل الدعم

قوافل الدعم
24 نوفمبر 2025 00:15

بشكل منظم ومستدام، تواصل المساعدات الإماراتية التدفق إلى غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، واستجابة عاجلة للظروف القاسية التي يمر بها الأهالي جراء موجات البرد وتساقط الأمطار، حيث حملت القافلة 249 ما يزيد على 195 طناً من المواد الإغاثية، من ضمنها 2250 خيمة إيواء، لتضاف إلى أكثر من 20 ألف خيمة إيواء وفرتها الدولة للأسر المتضررة في القطاع المنكوب منذ بدء الأزمة.
القوافل الإماراتية المتتابعة تجسد نهج الدولة الراسخ في احتواء تداعيات الحرب في غزة، وتؤكد التزامها الإنساني الثابت في أصعب الظروف، بما يعزز دورها كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في القطاع، خلال العامين الماضيين، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، سعياً نحو التخفيف من معاناة الجوع والبرد والعطش التي أضحت تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني يحتاجون إلى أشكال الدعم والإسناد كافة.
بالتوازي مع الدعم الإنساني، تتحرك الإمارات بشكل متواصل ومكثف لدعم مسار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والبناء على هذا التقدم، من خلال العمل إقليمياً ودولياً على تعزيز فرص استئناف عملية سياسية شاملة تفضي إلى «حل الدولتين» الذي يشكل أساساً في تحقيق الأمن والاستقرار لمصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.

أخبار ذات صلة
«الغذاء العالمي» يقلص عدد المستفيدين من المساعدات باليمن
جهود مكثفة لتثبيت اتفاق غزة والانتقال إلى «المرحلة الثانية»
الإمارات
المساعدات الإماراتية
الفارس الشهم 3
فلسطين
غزة
الأمطار
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يصل إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر
اليوم 12:58
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
اليوم 12:56
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©