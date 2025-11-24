الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»

ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
24 نوفمبر 2025 11:51

واشنطن(أ ف ب)
قاد النجم الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب إلى الثأر من ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز، عندما سجل 37 نقطة وساهم بفوزه 122-95.
وعزز ثاندر صدارته للدوري بانتصاره السابع عشر مقابل خسارة واحدة كانت أمام بورتلاند 119-121 في الخامس من نوفمبر الحالي، ومدد سلسلة انتصاراته إلى تسع متتالية.
ونجح جلجيوس-ألكسندر في تسجيل 13 محاولة من أصل 18، ورميتين ثلاثيتين من أصل ثلاث، وتمكن من ترجمة جميع رمياته الحرة التسع، بالإضافة إلى سبع تمريرات حاسمة، وخمس متابعات، وسرقتين للكرة.
وأصبح أوكلاهوما سيتي ثاندر خامس فريقٍ فقط في الدوري الأميركي، خلال الثلاثين عاماً الماضية، يبدأ موسمه ب17 فوزاً في 18 مباراة، وانضم إلى كليفلاند كافالييرز في الموسم الماضي، وجولدن ستايت ووريرز في عام 2015، ودالاس مافريكس في عام 2002، وشيكاغو بولز في عام 1996.
وتألق البديل البلجيكي أجاي ميتشل في صفوف ثاندر بتسجيله 20 نقطة، محققاً ثماني محاولات ناجحة من أصل ثمان، بينها ثلاثيتان من محاولتين، وبرز الألماني أيزياه هارتنشتاين أيضاً ب15 متابعة
في المقابل، برز جرانت في صفوف بورتلاند بتسجيله 21 نقطة.
وضرب ثاندر بقوة منذ البداية، وحسم الربع الأول في مصلحته بفارق 21 نقطة (39-18)، وهو الفارق الذي أنهى به الشوط الأول (67-46) بعدما فرض التعادل نفسه في الربع الثاني (18-18).
واستعاد حامل اللقب تفوقه في الربع الثالث (29-22) موسعاً الفارق إلى 28 نقطة (96-68) قبل أن يقلصه الضيوف إلى 27 نقطة بكسبه الربع الأخير 27-26.
وواصل لوس أنجلوس ليكرز صحوته، وحقق فوزه الرابع توالياً، والثاني عشر في 16 مباراة، عندما تغلب على مضيفه يوتا جاز 108-106 بفضل عملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 33 نقطة مع 11 متابعة.
وأضاف «الملك» ليبرون جيمس، في أول مباراة خارج أرضه هذا الموسم بعد غيابه بسبب عرق النسا، 17 نقطة في 34 دقيقة، مسجلاً ثماني محاولات من أصل 18 محاولة، لكنه أضاع جميع محاولاته الثلاثيّة الأربع.
كما قدّم ثماني تمريرات حاسمة، والتقط ست كرات مرتدة.
وأضاف أوستن ريفز 22 نقطة، و10 متابعات.
وكان كيونتي جورج أفضل مسجل في صفوف يوتا بتسجيله 27 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة، وخمس متابعات، لكنه أهدر رمية ثلاثية في الثواني الأخيرة كانت ستقلب الطاولة على الضيوف في حال تسجيلها.

