الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

النمو الذكي

النمو الذكي
25 نوفمبر 2025 00:01

الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «أدنوك» الذي عقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أبرز نجاحات «أدنوك» المتواصلة في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز القيمة المضافة، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم، إلى جانب التوسع الاستثماري في مشاريع الطاقة النظيفة، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ موقع الشركة مزوداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة عالمياً.
موقع عقد الاجتماع في مجمّع «حبشان» بأبوظبي، والذي يعدّ من أكبر منشآت معالجة الغاز في العالم، يؤكد أهمية هذه المنشأة الاستراتيجية في دعم النمو الصناعي في الدولة، وتحفيز التنويع الاقتصادي الوطني، وذلك في إطار استراتيجيات «أدنوك» للتوسع في الاستثمارات محلياً ودولياً، وتجسيداً لخططها الطموحة والمستمرة في تطوير عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، وتنويع مصادرها واستدامتها.
الذكاء الاصطناعي في خدمة الاستدامة والكفاءة والنمو، هدف رئيسي لاستراتيجية «أدنوك» التي نجحت في تحقيق اكتشافات جديدة للنفط والغاز، بفضل الاستفادة من تقنيات وحلول رائدة في قطاع الطاقة، كما رسخت ريادتها في رفع الكفاءة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وعززت النمو الذكي لدعم توسع عملياتها، وزيادة استثماراتها، ورفع تنافسيتها عالمياً.

أخبار ذات صلة
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
أبوظبي
رئيس الدولة
أدنوك
شركة أدنوك
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
محمد بن زايد
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©