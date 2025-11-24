الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «أدنوك» الذي عقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أبرز نجاحات «أدنوك» المتواصلة في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز القيمة المضافة، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم، إلى جانب التوسع الاستثماري في مشاريع الطاقة النظيفة، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ موقع الشركة مزوداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة عالمياً.

موقع عقد الاجتماع في مجمّع «حبشان» بأبوظبي، والذي يعدّ من أكبر منشآت معالجة الغاز في العالم، يؤكد أهمية هذه المنشأة الاستراتيجية في دعم النمو الصناعي في الدولة، وتحفيز التنويع الاقتصادي الوطني، وذلك في إطار استراتيجيات «أدنوك» للتوسع في الاستثمارات محلياً ودولياً، وتجسيداً لخططها الطموحة والمستمرة في تطوير عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، وتنويع مصادرها واستدامتها.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الاستدامة والكفاءة والنمو، هدف رئيسي لاستراتيجية «أدنوك» التي نجحت في تحقيق اكتشافات جديدة للنفط والغاز، بفضل الاستفادة من تقنيات وحلول رائدة في قطاع الطاقة، كما رسخت ريادتها في رفع الكفاءة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وعززت النمو الذكي لدعم توسع عملياتها، وزيادة استثماراتها، ورفع تنافسيتها عالمياً.