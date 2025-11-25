الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«منصة للتوزيع» تشارك في «مهرجان العين للكتاب»

«منصة للتوزيع» تشارك في «مهرجان العين للكتاب»
25 نوفمبر 2025 22:36

الشارقة (الاتحاد)

في إطار حرصها على دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة، وترسيخ مكانة الكتاب في المجتمع، تشارك «منصة للتوزيع» في فعاليات النسخة 16 من مهرجان العين للكتاب. ويجسّد حضور «منصة للتوزيع» في هذا الحدث الثقافي البارز التزامها الراسخ برفد المبدعين الإماراتيين والنهوض بصناعة الكتاب المحلية، مستثمرةً الزخم الذي يشهده المهرجان ببرامجه المتنوعة من معارض كتب، وجلسات مؤلفين، وورش إبداعية، وأنشطة موجهة للعائلات واليافعين تُقام في مواقع تراثية ووجهات عامة تعكس روح مدينة العين وذاكرتها الثقافية الغنية.وتتيح منصة أمام زوار المهرجان فرصة الدخول إلى عوالم جديدة تلهم الفكر والخيال من خلال تقديم 494 عنواناً تغطي مختلف المجالات المعرفية والأدبية من أبرز إنتاجات دور النشر المشاركة، بإجمالي يصل إلى حوالي ألفي كتاب، ما يسهم في تعزيز انتشار المحتوى المحلي، وإبراز الإبداعات الإماراتية التي باتت تحتل مكانة منافسة في عالم النشر الإقليمي والعالمي.

وأكد راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع، أن مهرجان العين للكتاب يمثل مساحة حيوية لتوطيد ارتباط المجتمع بالكتاب والمعرفة، واستحضار الدور التاريخي الذي لعبته مدينة العين في حفظ التراث الشفهي والأدبي عبر مجالسها وأسواقها القديمة ورواتها الذين شكلوا ذاكرة ثقافية غنية تستمر اليوم عبر مبادرات معرفية رائدة مثل هذا المهرجان.
وأضاف أن «منصة للتوزيع» تعمل باستمرار على تطوير خدماتها وفتح قنوات جديدة لتوزيع الإنتاج الثقافي الإماراتي، وترسيخ دورها كشريك فاعل في الارتقاء بالمنظومة المعرفية في دولة الإمارات، وتسعى من خلال هذه المشاركة إلى تقديم تجربة ثرية للزوار، وتوسيع نطاق وصول المؤلفين والناشرين الإماراتيين إلى شريحة واسعة من القرّاء، بما يدعم أيضاً رؤية مهرجان العين في تعزيز مكانته منصة دائمة للإبداع الثقافي والتفاعل المباشر بين دور النشر والمؤلفين والجمهور.

