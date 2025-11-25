الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النمسا تدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2030

النمسا تدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2030
25 نوفمبر 2025 23:36

أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية، بيآتا ماينل-رايزنجر، عن دعم بلادها لانضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، مشددة على أن عملية التوسع تصب في صلب المصالح الحيوية للقارة.

جاءت هذه التصريحات خلال زيارة أجرتها الوزيرة اليوم إلى العاصمة «تيرانا»، حيث عقدت مباحثات مع نظيرتها الألبانية، إليسا سبيروبالي.

أخبار ذات صلة
«النيابة العامة» تُطلق البرنامج الإقليمي للتحقيقات الجنائية في الجرائم الإشعاعية والنووية
البرتغال تقهر البرازيل في «مونديال الناشئين»

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، دعت ماينل-رايزنجر إلى ضرورة المضي قدما في مسار التكامل التدريجي لتحقيق فوائد عضوية الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، مستشهدة بانضمام ألبانيا مؤخرا إلى منطقة الدفع الأوروبية الموحدة ونظام الدفع «SEPA».

وتضع تيرانا عام 2027 هدفا لاختتام مفاوضات الانضمام، وتعول على الدعم النمساوي، حيث تلعب فيينا دورا مهما في الاقتصاد الألباني إذ تتركز الاستثمارات النمساوية في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة والبنوك والإنشاءات والسياحة.

المصدر: وام
النمسا
الاتحاد الأوروبي
ألبانيا
آخر الأخبار
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
التعليم والمعرفة
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
اليوم 12:46
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©