النمسا تدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2030

أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية، بيآتا ماينل-رايزنجر، عن دعم بلادها لانضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، مشددة على أن عملية التوسع تصب في صلب المصالح الحيوية للقارة.

جاءت هذه التصريحات خلال زيارة أجرتها الوزيرة اليوم إلى العاصمة «تيرانا»، حيث عقدت مباحثات مع نظيرتها الألبانية، إليسا سبيروبالي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، دعت ماينل-رايزنجر إلى ضرورة المضي قدما في مسار التكامل التدريجي لتحقيق فوائد عضوية الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، مستشهدة بانضمام ألبانيا مؤخرا إلى منطقة الدفع الأوروبية الموحدة ونظام الدفع «SEPA».

وتضع تيرانا عام 2027 هدفا لاختتام مفاوضات الانضمام، وتعول على الدعم النمساوي، حيث تلعب فيينا دورا مهما في الاقتصاد الألباني إذ تتركز الاستثمارات النمساوية في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة والبنوك والإنشاءات والسياحة.