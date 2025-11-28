السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
زلزال قوي يضرب منطقة أنكوراج بولاية ألاسكا الأميركية

زلزال
28 نوفمبر 2025 08:26

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر للزلازل منطقة أنكوراج الحضرية بولاية ألاسكا الأميركية صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأفادت الهيئة بأن الهزة الأرضية وقعت في حوالي الساعة 0811 صباحاً بالتوقيت المحلي، على عمق 69 كيلومتراً (43 ميلاً).

 

وكان يقع مركز الزلزال على مسافة  12 كيلومتراً (7 أميال) غرب - شمال غربي سوسيتنا، بولاية ألاسكا، في منطقة تقع على مسافة نحو 67 ميلاً (108 كيلومترات) شمال غربي المدينة.

ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار بالغة.

يشار إلى أن ولاية ألاسكا تعتبر الولاية الأكثر عرضة للزلازل في الولايات المتحدة وتعد من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي في العالم، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

المصدر: وكالات
زلزال
الولايات المتحدة الأميركية
