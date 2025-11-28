«الأريام الظفرة» تتألق في بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي



الفجيرة (وام)



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت منافسات النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، بمشاركة واسعة ومميزة لمرابط من دولة الإمارات وخارجها.

شهد اليوم الأول، حضور الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، حيث تضمن البرنامج إقامة الأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس بمختلف الفئات العمرية.

وتميّزت المنافسات بقوة وتنوع المشاركة، وانتهت بتقاسم المرابط لصدارة الأشواط الثمانية في اليوم الافتتاحي للبطولة، كما قام الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، بتتويج الفائزين في فئة المهرات من عمر سنة.

واستهلت «الأريام الظفرة» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، المنافسات بإحرازها المركز الأول في الشوط الافتتاحي المخصص للمهرات عمر سنة القسم «أ»، وحققت 91.70 نقطة، تلتها في المركز الثاني «وتين الفراس» لفراس مشعل، التي حققت 91.30 نقطة، فيما حلّت ثالثة «دي رناد» لمربط دبي وسجلت 91.10 نقطة.



وتصدرت القسم «ب» للمهرات عمر سنة، «شهيرة البستان» لإسطبلات البستان، محققة 91.9 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «سيلين البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحققت 91.40 نقطة، وحصلت على المركز الثالث «إي إس فاتنة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وسجلت 91.20 نقطة.

وبجانب صدارتها للقسم «ب» حصلت «شهيرة السبتان» على جائزة أفضل رأس في فئة مهرات السنة، فيما نالت «الأريام الظفرة» جائزة أفضل حركة.

واعتلت «كاتيا ام وان» لمربط إم 1، الصدارة في القسم «ج»، وحققت 90.70 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ع م العاصمة» لعبد الله خلف العتيبة، وسجلت 90.10 نقطة، بينما حلّت في المركز الثالث «دانة آل فهيد» لمبارك سعيد دلهم الهاجري، وحصلت على 90.00 نقطة.

وتوجت «دي نيفين» لمربط دبي، بالمركز الأول في شوط المهرات بعمر سنتين «أ»، وسجلت 90.90 نقطة، وحلت بالمركز الثاني «ع ج مرموقة» لمربط عجمان، وسجلت 90.50 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «إي دي نجوى» لحمد عدنان الشحي، وحصلت على 90.30 نقطة.

وفازت «عجيبة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، بالمركز الأول في القسم «ب»، وحققت 91.60 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ع ج غيداء» لمربط أمارا، وسجلت 90.80 نقطة، فيما حلّت في المركز الثالث «إم كيه جويرية» لمحسن عمارة، وحققت 90.70 نقطة.



وخَطَفت «لانا لافراس» لفراس مشعل الصدارة في شوط المهرات عمر 3 سنوات، مسجلة 91.60 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان محققة 91.30 نقطة، بعدما حسمت التعادل لمصلحتها وفق معيار «الهوية»، مع «مراكش آر إم» لحماد سيف الزعابي، التي حلّت في المركز الثالث.

وتصدرت «فيغاس آر إم» لحماد سيف الزعابي، القسم «أ» لفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق وحققت 91.70، وجاءت في المركز الثاني «منار الزبير» للشيخ عبد الله بن خالد بن عبد الله آل ثاني، وحصلت على 91.60 نقطة، فيما حلّت في المركز الثالث «ع ج رسيل» لمربط أمارا، وسجلت 91.60 درجة، وذهبت صدارة القسم «ب» للأفراس آخر أشواط اليوم الأول، إلى «آي إس سلمة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، محققة 91.60 نقطة، بعد حسم التعادل مع الوصيفة المديدا «للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني»، فيما ذهب المركز الثالث إلى «هلهولة الهواجر» لعليان سعيد الهاجري، محققة 91.50 نقطة.

وتتواصل منافسات البطولة في اليوم الثاني، لتُستهل بالقسم (ج) المكمل لشوط الأفراس عمر أربع سنوات، تليه أشواط الخيول الذكور بشوط الأمهار عمر سنة بثلاثة أقسام (أ، ب، ج)، ثم شوط الأمهار عمر سنتين بقسميه (أ، ب)، يليه شوط الأمهار عمر ثلاث سنوات، قبل أن تُختتم منافسات اليوم الثاني بالقسم (أ) للفحول عمر أربع سنوات وما فوق.