عيد الاتحاد في البطائح.. فعاليات تجمع الحاضر بالماضي

عيد الاتحاد في البطائح.. فعاليات تجمع الحاضر بالماضي
28 نوفمبر 2025 16:45

أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت منطقة البطائح بعيد الاتحاد الـ54 في تناغم جمع فئات المجتمع كله، تشارك فيه الصغير والكبير، في سيمفونية عزفت ألحان الفخر والاعتزاز بالإرث والامتنان للحاضر والأمل في المستقبل. والمنطقة التي تُعد نموذجاً للتنمية، ببنية تحتية قوية، ومنشآت حضارية، جمعت احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ54 باقة متنوعة من الفعاليات المختلفة، راعت البعد الثقافي والتاريخي والحضاري.
انطلقت الاحتفالات في حديقة البطائح العامة في 27 نوفمبر وتستمر حتى 29 منه، وتشمل الفعاليات مسيرة الاتحاد، التي ضمّت في جنباتها كافة الدوائر والهيئات الحكومية، والأعيان وأهالي المنطقة، والمدارس وعشائر الجوالة ومفوضية كشافة الشارقة، بمشاركة الفرقة العسكرية، وفرق الفنون الشعبية، وعروض للخيول والسيارات الكلاسيكية والحافلات السياحية، وعكست جميعا التراث الإماراتي.
وتشمل الاحتفالات في حديقة البطائح العامة عدة فعاليات وعروض وأنشطة، من بينها الحرف اليدوية، والأسر المنتجة، وفقرات شعرية، وفقرة الرزفة، وعرض الألعاب النارية، وفقرات فلكلورية من التراث الشعبي، الذي يزخر بتفاصيل محببة للجميع، وعروض فنية وطنية، أعادت التذكير بأمجاد الوطن، بالإضافة إلى قصائد شعرية وطنية، نظّمت حروفها وكلماتها وأوزانها الشعرية بمحبة خالصة للإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين فيها.

