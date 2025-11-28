مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد 3567 موافقة إسكانية للمواطنين

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 3567 موافقة إسكانية للمواطنين بإجمالي 2 مليار و546 مليون درهم خلال العام 2025، منها 599 موافقة جديدة في الربع الأخير من العام الجاري بقيمة 478 مليون درهم.

وقد توزّعت الموافقات الإسكانية ما بين منح سكنية مخصّصة لذوي الدخل المحدود، ومساكن حكومية وتمويلات سكنية بالتعاون مع المصارف الوطنية.

وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة ضمن برنامج زايد للإسكان خلال العام الجاري 3567 قراراً، بإجمالي 2 مليار و546 مليون درهم، منها 524 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، بقيمة 356 مليوناً و300 ألف درهم، كما أصدر 623 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 270 مليوناً و200 ألف درهم، و32 قراراً بمسكن حكومي منحة/منفعة، بقيمة 25 مليوناً و400 ألف درهم، و2388 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و894 مليوناً و100 ألف درهم.

وأصدر برنامج زايد للإسكان خلال الربع الأخير من العام الجاري، 599 قراراً سكنياً، بقيمة 478 مليون درهم، منها منحتان مكرمةً من صاحب السمو رئيس الدولة، بقيمة مليون و300 ألف درهم، كما أصدر 31 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 25 مليوناً و200 ألف درهم، و8 قرارات بمسكن حكومي منحة/منفعة، بقيمة 6 ملايين و400 ألف درهم، و558 قرار تمويل سكني بقيمة 445 مليونا و100 ألف درهم.