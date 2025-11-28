السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم

زيتوني تهدي إسطبلات الوثبة لقب السيدات في «الاتحاد للقدرة»
28 نوفمبر 2025 17:08

 
أبوظبي (الاتحاد)

أهدت الفارسة المغربية كوثر زيتوني، إسطبلات الوثبة، لقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، ثاني فعاليات سباقات الاتحاد للقدرة الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، بمشاركة 122 فارسة، ونظم السباقات اتحاد الفروسية والسباق، وتتضمن بجانب سباق السيدات، سباقاً للإسطبلات الخاصة أقيم أمس، وسباق العمالقة الذي يقام صباح السبت.
ونجحت الفارسة كوثر زيتوني في تحقيق أول ألقابها في سباقات القدرة على صهوة الفرس «لاماراي أسارا»، بعد أداء قوي ومتوازن خلال جميع المراحل، قاطعة المسافة الكلية بزمن 3:38:40 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.44 كلم في الساعة.
وحلّت في المركز الثاني، نورة حمد القبيسي على صهوة «ديفاين دي تركلين» لإسطبلات البوادي، مسجلة 3:38:50 ساعة، فيما حلّت في المركز الثالث المجرية ليتشيا سوز على صهوة «سيرافينو» لإسطبلات المغاوير بزمن 3:41:27 ساعة.
توّج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، أحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.
وتشهد القرية صباح السبت سباق الاتحاد للعمالقة، بحد أدنى لوزن الفارس 70 كلجم، ويمتدّ لمسافة 100 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل.
تبلغ مسافة المرحلة الأولى ورسمت باللون البرتقالي 30 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب للقدرة
اتحاد الفروسية والسباق
إسطبلات الوثبة
