السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ريادة تكنولوجية

ريادة تكنولوجية
29 نوفمبر 2025 00:01

المنظومة الإماراتية للذكاء الاصطناعي التي جعلت محورها الأساس خدمة الإنسان وازدهاره، تم عرض تفاصيلها في الجلسة التي حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة وزراء ومسؤولين، في إطار حرص القيادة الرشيدة على تحفيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار والبيانات الحيوية، لصياغة نموذجها التنموي القائم على اقتصاد المعرفة.
الإمارات تمكنت، بدعم مستمر ومتواصل من القيادة الرشيدة، من بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، وطورتها بطريقة مسؤولة ومستدامة، ووظفتها في تحقيق إنجازات نوعية بمجالات التعليم، والصحة، والخدمات العامة، والأعمال والتجارة، والصناعة، وغيرها، بهدف تعزيز الرفاه وجودة الحياة في المجتمع، وفتح آفاق جديدة في مسيرة البحث العلمي والابتكار، إلى جانب إبراز أهمية التكنولوجيا في رفع معدلات النمو المستدام.
الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، وتشريعات منافسة، ومبادرات محفزة لاستقطاب المواهب وأصحاب الشركات، كما تعد خططاً وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتكون رائدة في المنطقة والعالم في دعم تبني حلول الذكاء الاصطناعي، إيماناً منها بأن الذكاء الاصطناعي يشكل أساس مستقبلنا، والأداة الأهم في عملية التحول نحو الاقتصاد العالمي الجديد.

أخبار ذات صلة
غداً.. الإمارات تُحيي يوم الشهيد
حدائق وشواطئ أبوظبي جاهزة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الاتحاد
رئيس الدولة
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
محمد بن زايد
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©