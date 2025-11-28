ريادة تكنولوجية

المنظومة الإماراتية للذكاء الاصطناعي التي جعلت محورها الأساس خدمة الإنسان وازدهاره، تم عرض تفاصيلها في الجلسة التي حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة وزراء ومسؤولين، في إطار حرص القيادة الرشيدة على تحفيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار والبيانات الحيوية، لصياغة نموذجها التنموي القائم على اقتصاد المعرفة.

الإمارات تمكنت، بدعم مستمر ومتواصل من القيادة الرشيدة، من بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، وطورتها بطريقة مسؤولة ومستدامة، ووظفتها في تحقيق إنجازات نوعية بمجالات التعليم، والصحة، والخدمات العامة، والأعمال والتجارة، والصناعة، وغيرها، بهدف تعزيز الرفاه وجودة الحياة في المجتمع، وفتح آفاق جديدة في مسيرة البحث العلمي والابتكار، إلى جانب إبراز أهمية التكنولوجيا في رفع معدلات النمو المستدام.

الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، وتشريعات منافسة، ومبادرات محفزة لاستقطاب المواهب وأصحاب الشركات، كما تعد خططاً وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتكون رائدة في المنطقة والعالم في دعم تبني حلول الذكاء الاصطناعي، إيماناً منها بأن الذكاء الاصطناعي يشكل أساس مستقبلنا، والأداة الأهم في عملية التحول نحو الاقتصاد العالمي الجديد.