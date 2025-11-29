جرحى جراء إطلاق نار بمركز تسوق في أميركا

قامت الشرطة في ولاية كاليفورنيا بإخلاء مركز تجاري يوم الجمعة، وهو أحد أكثر أيام التسوق ازدحاماً هذا العام، بعدما تسبب إطلاق نار في إصابة شخصين بأعيرة نارية.

وقال مركز شرطة سان خوسيه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي إن إطلاق النار كان حادثاً فردياً.

وقامت عناصر الشرطة بإخلاء مركز "فالي فير مول" في سانتا كلارا، للتأكد من أنه لا يوجد خطر على سلامة المواطنين.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

يذكر أن سان خوسيه وسانتا كلارا مدينتان متجاورتان على بعد 50 ميلا (80 كيلومتراً) جنوب سان فرانسيسكو.



