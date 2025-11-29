إطلاق أول قمر صناعي تجاري في العالم لعلوم الفضاء

تم إطلاق أول قمر صناعي خاص لعلوم الفضاء لدراسة تأثير توهجات النجوم إلى الفضاء ووصل إلى المدار، حسبما قالت الشركة التي أطلقته.

وقالت شركة "بلو سكايز سبيس"، وهي شركة تعمل في مجال بيانات علوم الفضاء، ومقرها في لندن إن قمرها الصناعي تم إطلاقه بواسطة صاروخ من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" في كاليفورنيا مساء الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشركة قولها إن القمر الصناعي، الذي يبلغ حجمه حجم الميكروف ويحمل اسم "موف" مزود بميكروسكوب وسيقوم برصد التوهجات النجمية والكواكب الخارجية.

وتعتزم شركة "بلو سكايز سبيس" مشاركة البيانات التي سيجمعها "موف" مع مؤسسات الأبحاث المشتركة في خدماتها، ومن بينها جامعتا بوسطن وكولومبيا.

وقالت البروفيسور جيوفانا تينيتي، كبيرة العلماء في "بلو سكايز سبيس" إن "موف سيفتح نافذة جديدة على النشاط النجمي الذي كان في السابق مخفي بدرجة كبيرة عن الأنظار".