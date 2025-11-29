إعلان مواعيد سباقات الهجن في مهرجان ليوا الدولي



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن نادي ليوا الرياضي عن تنظيم سباقات الهجن ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، بالتعاون مع اتحاد سباقات الهجن، حيث تُقام الأشواط في ثلاثة ميادين مختلفة خلال ديسمبر المقبل، بمشاركة كبيرة من ملاك ومضمّري الهجن من مختلف إمارات الدولة.

وتنطلق أولى المنافسات 16 ديسمبر، في ميدان غياثي لسباقات الهجن، تليها فعاليات 23 ديسمبر في ميدان السلع، بينما تنطلق آخر منافساته 31 ديسمبر في ميدان ليوا للهجن.

ويشتمل البرنامج على مجموعة من الأشواط لفئات الأبكار والجعدان في كل سباق، حيث خصصت اللجنة المنظمة كؤوساً للمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الرئيسية، إلى جانب جوائز قيمة تعكس مكانة المهرجان وأهميته في دعم رياضة الهجن في الدولة.

وأكد نادي ليوا الرياضي أن تنظيم منافسات الهجن يأتي ضمن رؤية المهرجان الهادفة إلى تعزيز حضور الرياضات التراثية في منطقة الظفرة، وإحياء الموروث الإماراتي الأصيل، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد سنوياً مشاركة كبيرة لما يمثله من منصة رياضية تجمع مختلف فئات المجتمع.

يُذكر أن المهرجان تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة ميرال، بالشراكة مع شبكة أبوظبي للإعلام، من 12 ديسمبر المقبل إلى 3 يناير 2026 في منطقة ليوا بالظفرة.