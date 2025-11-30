برعاية هزاع بن زايد.. «أبوظبي الدولية للشوزن» تنطلق غداً في العين بمشاركة نخبة الرماة

العين (وام)



تنطلق يوم الاثنين بطولة «أبوظبي الدولية للشوزن» برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتستمر حتى الرابع من ديسمبر الجاري في نادي العين للفروسية والرماية، بمشاركة نخبة الرماة العالميين.

ينظم البطولة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع اتحاد الرماية، والاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية الخاصة بالصيد، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من 30 دولة، من بينهم 40 مشاركاً من دولة الإمارات.

وشهدت البطولة - التي يبلغ مجموع جوائزها - أكثر من مليون ونصف المليون درهم إقامة مراسم القرعة الرسمية للرماة المشاركين، لتوزيع المتنافسين على ميادين الرماية، حسب الفئات المختلفة.

ويتضمن البرنامج الختامي إقامة منافسة خاصة باسم «جائزة أبوظبي الفضية»، والتي تتجاوز قيمة جوائزها 100 ألف درهم.

حضر مراسم القرعة، محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وجان فرانسوا بالينكاس، رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية الخاصة بالصيد، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الدولي وممثلي اللجان الفنية، والرماة.

وأبدى النيادي، ترحيبه بوفد الاتحاد الدولي والرماة المشاركين في البطولة، مؤكداً أن البطولة تعد واحدة من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا النوع من الرياضات، وامتداداً لجهود إمارة أبوظبي في تطوير رياضات الرماية، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن البطولة خطوة جديدة نحو استضافة المزيد من الفعاليات الكبرى، بما يعكس مكانة الإمارات وجهة مثالية للبطولات العالمية.

على صعيد متصل، تواصلت الاجتماعات الفنية لشرح التعليمات الفنية والإدارية المعتمدة للبطولة، والتدريبات الرسمية في الميادين ومراكز التدريب ومنشآت التحكيم، التي تم تجهيزها، وفق أحدث المواصفات الدولية.

وتضمنت التحضيرات أيضاً أنظمة التشغيل والتسجيل، وإجراءات تأمين الأسلحة والذخيرة، وتجهيزات الأطباق والمستويات الفنية المعتمدة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة الإمارات وأذربيجان، وبلجيكا، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، ومصر، وإستونيا، والولايات المتحدة، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وسوريا، وتايلاند، وبريطانيا، وكازاخستان، وسويسرا، والبرتغال، والمجر، وإيطاليا، ولاتفيا، ولبنان، وليتوانيا، وهولندا، وبولندا، والكويت.