وفاء للشهداء

يوم الشهيد.. يومٌ يحيي فيه شعب الإمارات ذكرى الشهداء البررة، معبراً عن الانتماء المتجذر في الأرواح، وعن ولاء أصيل للوطن والقيادة الرشيدة، وهو يوم تستذكر فيه الإمارات أبناءها الأوفياء بكل إجلال واعتزاز وافتخار بفدائهم، وتمجد أسماءهم وبطولاتهم، مقدرة تضحيات ذويهم واعتزازها برعايتهم، وهي تمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بخطى ثابتة وحكمة بالغة نحو صناعة المستقبل.