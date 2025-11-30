الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

وفاء للشهداء

وفاء للشهداء
1 ديسمبر 2025 00:15

 يوم الشهيد.. هو يوم تضيء فيه المعاني النبيلة والكبيرة قلوبنا، وتغمرنا مشاعر فياضة من الوفاء والعرفان، إحياء للذكرى العطرة لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الغالية من أجل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
 يوم الشهيد.. يوم تتجلى فيه أعظم البطولات وقصص الفداء والانتماء، دروس خالدة ترويها القلوب قبل الألسنة، وتسجلها صفحات التاريخ مثالاً على الولاء الأصيل والتضحيات التي تنبع من انتماء يجري مجرى الدم في العروق.
 يوم الشهيد.. يومٌ تحتفي فيه دولة الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ويتنفس هواءها الطيب، احتفاءً مستحقاً بذكرى شهدائها الأبرار الذين ضربوا أروع الأمثلة بعطاءات خالدة من البذل والشجاعة والتضحيات.
 يوم الشهيد.. يومٌ يحيي فيه شعب الإمارات ذكرى الشهداء البررة، معبراً عن الانتماء المتجذر في الأرواح، وعن ولاء أصيل للوطن والقيادة الرشيدة، وهو يوم تستذكر فيه الإمارات أبناءها الأوفياء بكل إجلال واعتزاز وافتخار بفدائهم، وتمجد أسماءهم وبطولاتهم، مقدرة تضحيات ذويهم واعتزازها برعايتهم، وهي تمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بخطى ثابتة وحكمة بالغة نحو صناعة المستقبل.

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
الشهداء
شهداء الوطن
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©