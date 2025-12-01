جنوب أفريقيا تعلن قائمة كأس الأمم بالمغرب



كيب تاون (رويترز)



استدعت جنوب أفريقيا لاعبين اثنين لم يشاركا في أي مباراة دولية من قبل، في قائمة تضم 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، إذ يسعى المدرب هوجو بروس إلى منح كل من شاندري كامبل وتيلون سميث (20 عاماً) مزيداً من الاحتكاك الدولي.

كان ضم هذا الثنائي مفاجأة عندما أعلن بروس تشكيلته، ليصبح أول فريق يعلن تشكيلته بين 24 منتخباً في النهائيات التي تستضيفها المغرب في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويلعب كامبل في كلوب بروج البلجيكي وسميث مع كوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وكلاهما لم يشارك سوى مرة واحدة فقط من البداية مع الفريق الأول في الكأس المحلية هذا الموسم.

وأوضح بروس أثناء إعلانه عن تشكيلته قائلاً «أتطلع أيضاً إلى المستقبل قليلاً باختيار هذه التشكيلة».

وتنافس جنوب أفريقيا في كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة العام المقبل.

وهناك تسعة لاعبين من التشكيلة التي احتلت المركز الثالث في النسخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال المدرب البلجيكي المخضرم: «علينا أن نفعل على الأقل الشيء نفسه الذي فعلناه النسخة الأخيرة، وهو الوصول إلى قبل النهائي، ونذهب للمغرب بخبرة أكبر بكثير، وهذا هو التغيير الكبير الذي حدث لهذا الفريق خلال العامين الماضيين، أصبحنا أكثر نضجاً».

وتستهل جنوب أفريقيا مشاركتها في البطولة في مراكش 22 ديسمبر الحالي أمام أنجولا، وتلتقي أيضاً مع مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى، سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس) وريكاردو جوس (سيويللي) ورونوين وليامز (صن داونز).

المدافعون: ساموكيلي كابيني (مولده) وثابانج ماتولودي (بولوكواني سيتي) ومبكيزيلي مبوكازي (أورلاندو بايرتس) وأوبري موديبا (صن داونز) وخوليسو موداو (صن داونز)، خولوماني نداماني (تي.إس جالاكسي) وسيابونجا نجيزانا (ستيوا بوخارست) ونكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) وتيلون سميث (كوينز بارك رينجرز).

الوسط: باثوسي أوباس (صن داونز) وثالنثي مباثا (أورلاندو بايرتس) وتيبوهو موكوينا (صن داونز) وسيفيلو سيثول (تونديلا).

المهاجمون: أوسوين أبوليس (أورلاندو بايرتس) وشاندري كامبل (كلوب بروج) ولايل فوستر (بيرنلي) وإيفيدنس ماكجوبا وسيفو مبولي وريليبوهيل موفوكينج (أورلاندو بايرتس) وإلياس موكوانا (الحزم) وتشبانج موريمي (أورلاندو بايرتس) موهاو نكوتا (الاتفاق).