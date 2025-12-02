ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ستشرع في إعادة بناء مطار دالاس الدولي في شمال ولاية فرجينيا. وقال ترامب خلال اجتماع مع أعضاء حكومته بالبيت الأبيض: «سنعيد بناء مطار دالاس أيضاً لأنه ليس مطاراً جيداً. يجب أن يكون مطاراً رائعاً، وهو ليس جيداً على الإطلاق.

إنه مطار سيء للغاية».

يذكر أن مطار دالاس واحداً من ثلاثة مطارات في منطقة واشنطن، ويعد مستواه وفائدته موضوعاً ساخناً للنقاش بين سكان واشنطن.

وقال ترامب، قطب العقارات السابق، إن مبنى دالاس جيد ولكنه «مصمم بشكل غير صحيح».

ومع ذلك، أشاد بالمهندس المعماري الفنلندي الأميركي إيرو سارينن الذي صمم مبنى الركاب الرئيسي في مطار دالاس.

وقال ترامب «سنغير هذا الوضع، وسنجعل مطار دالاس - الذي يخدم واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلخ - شيئاً مذهلاً حقاً. لدينا خطة مذهلة لذلك».

وقام ترامب بجولة مفاجئة عبر مبنى الركاب في دالاس في أوائل نوفمبر.

في ذلك الوقت، قال البيت الأبيض إن ترامب أراد تغيير مساره إلى المطار لتقييم المشاريع المستقبلية المحتملة.

وقال شون دافي وزير النقل، إن الإدارة تواصل جهودها لإصلاح ما يسمى «ناقلات الأشخاص» في دالاس التي تنقل المسافرين بين الصالات.

وقد تعطلت إحداها في الشهر الماضي.

وقال دافي، إن وزارته ستعلن في وقت لاحق من اليوم فتح باب تلقي عروض أسعار لإصلاح ناقلات الأشخاص، والتي تسمى أيضاً «الصالات المتنقلة» في المطار.