حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والشيوخ، حفل «عيد الاتحاد» الـ 54، أضاف بهجة إلى أفراحنا التي عمت داناتنا السبع، وشحذ روحنا الوطنية، واعتزازنا باتحادنا، وجدد فينا التفاؤل بواقعنا، وثقتنا بالمستقبل، واصطفافنا خلف قيادتنا الرشيدة؛ لتعزيز قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد، وإعلاء نهضتنا، والعمل معاً من أجل مستقبل مزدهر.

عرض مبهر من متحف زايد الوطني، الصرح الذي يُخلِّد مسيرة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ونهجه في القيادة والبناء ورؤيته الإنسانية، وحفل مهيب يستذكر ما بذله المؤسسون من تضحيات، وحكمة، وعزيمة، ورؤية استثنائية لبناء وطن أصبحت له الصدارة بين الأمم، وسرد ثري لرحلة تاريخية من البناء والتطوير، وتوثيق ملهم لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا الممتدة عبر آلاف السنين.

وطننا سيبقى الأجمل، والأفضل، والأقوى، بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، الحريصة على توفير أرقى حياة لشعب الاتحاد، وتأمين كل أسباب رفاه وسعادة المجتمع، وتوظيف موارد وإمكانات الوطن على أفضل وجه، وتعظيم المكتسبات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب عملها المتواصل على إعلاء قيم التعاون، والشراكة، والانفتاح على المجتمعات، ونشر رسالة الدولة الهادفة إلى تعميم أوجه التنمية، وإحلال الاستقرار والسلام في العالم.