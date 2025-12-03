"ركنة" تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أن أقل درجة حرارة سجّلتها الدولة صباح اليوم الأربعاء، حيث بلغت 9 درجات مئوية.

وأكد الأرصاد،عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 9 درجات مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد 7 ديسمبر الجاري، أجواء مستقرة ورطبة مع احتمالية تشكل ضباب. والطقس اليوم رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة غرباً، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.