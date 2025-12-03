الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة من 19 دولة

3 ديسمبر 2025 18:36

 أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جميع طلبات الهجرة، بما يشمل طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الجرين كارد) للأشخاص القادمين من 19 دولة تم حظر السفر منها في وقت سابق من العام الجاري، في إطار تغييرات شاملة في قوانين الهجرة عقب حادث إطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني.
وتم توضيح التغييرات في مذكرة نشرت أمس الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، وهي الجهة المكلفة بالتعامل مع جميع طلبات مزايا الهجرة والموافقة عليها.
ويشار إلى أن الوقف المؤقت يعلق مجموعة واسعة من القرارات الخاصة بالهجرة، مثل طلبات الحصول على البطاقة الخضراء، أو التجنيس للمهاجرين القادمين من تلك الدول الـ19، التي وصفتها إدارة ترامب بأنها عالية الخطورة.
وأفادت المذكرة بأن قرار رفع التعليق يعود إلى مدير دائرة خدمات المواطنة، جوزيف إدلو.

المصدر: د ب أ
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
