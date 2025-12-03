مسيرة «التعاون»

الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
4 ديسمبر 2025 00:15

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاء ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات للمشاركة في القمة الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين، ليجدد التأكيد على ثوابت الإمارات الراسخة في دفع مشاريع التكامل الخليجي، وحرصها على تعزيز التلاحم بين شعوب المنطقة، ودعم الاستقرار، وتحقيق الازدهار الإقليمي.
الإمارات دعت إلى البناء على ما تحقق من مكتسبات، والمضي نحو آفاق أوسع من التكامل، في ظل ما يجمع دول الخليج العربي من روابط تاريخية، ومصير واحد، وإرادة مشتركة؛ لتحقيق الخير والازدهار والرخاء لشعوب المجلس الذي لعب دوراً مهماً في تعزيز العمل المشترك، ودفع مسارات التعاون الخليجي على الساحتين الإقليمية والدولية، لدعم الأهداف والرؤى المتبادلة للوصول إلى التنمية الشاملة. 
الإمارات تؤمن بقدرة دول المجلس على الإسهام الإيجابي في مسيرة العمل الدولي، ومواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، من ضمان أمن الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز جهود احتواء التغير المناخي، وتبني آليات الاقتصاد الرقمي وغيرها، بما يترجم تبني الأشقاء لنهج العمل متعدد الأطراف، وإدراك أهميته في إيجاد الحلول المناسبة لإرساء أوجه التنمية المستدامة، وبما يرسخ مكانة المجلس قوةً إقليميةً ذات حضور عالمي مؤثر.

