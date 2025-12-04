أقوياء بوحدتنا

الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
5 ديسمبر 2025 00:01

أبناء الإمارات يُعبِّرون في «مسيرة الاتحاد» التي شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن ولائهم للقيادة الرشيدة، ويجددون اعتزازهم وفخرهم بالوطن، ويؤكدون وحدتهم وتلاحمهم، ويتعهدون ببذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة بلادنا وتقدمها بين الأمم، والحفاظ على مكتسباتنا وتعظيم إنجازاتنا، مستمرين في توثيق أركان الاتحاد، ومتمسكين بالقيم والمبادئ التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. 
جموع أبناء القبائل من مختلف ربوع الوطن، جسدوا في «مسيرة الاتحاد» إرثنا التاريخي، وعبَّروا عن هويتنا الوطنية، وأكدوا ترابط نسيجنا الاجتماعي، ورسموا لوحة وطنية روت رحلة من التحدي والمثابرة والإنجاز بدأها المؤسسون قبل 54 عاماً، مضيفين بهجة إلى أفراحنا بعيد الاتحاد الذي ما فتئ يحقق الإنجاز تلو الآخر، ويرسخ مكانته بين أقوى الاقتصادات العالمية، وفي صدارة قوائم التنافسية الدولية، ورائداً في التصدي للقضايا الإنسانية.
«مسيرة الاتحاد» أكدت أن الإمارات ستبقى قوية بوحدتها، تمضي في تحقيق تطلعاتها بإخلاص أبنائها ووفائهم وتفانيهم في رفع رايتها، وحرصهم المستمر على إحياء «إرث زايد»، واستذكار تضحيات المؤسسين الأوائل، والتطلع للمستقبل بأمل وتفاؤل وثقة في دولة هي الأجمل، والأكثر أماناً، واستقراراً، وتسامحاً، وترحيباً بالجميع.

