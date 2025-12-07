«ليلة الأبطال» تجمع نخبة الملاكمين المحترفين في دبي الجمعة

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي مواجهاتٍ مثيرة بين نخبة الملاكمين العالمين المحترفين في «ليلة الأبطال» للحدث العالمي «IBA Pro 13»، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن الفعاليات المرافقة لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، التي تتواصل فعالياتها على استاد سوق دبي الحرة للتنس بدبي، بتنظيم الاتحاد الدولي للملاكمة، وبجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار أميركي.

وتتصدر المواجهة على اللقب العالمي للوزن الثقيل لرابطة الملاكمة العالمية WBA، التي تجمع بين البلغاري كوبرات بوليف والروسي مراد جاسييف، وذلك ضمن مجموعة من النزالات المتكافئة وعالية الجودة.

وتقام النزالات التي تضم مواجهات شيقة ومصمَّمة لتقديم أمسية من بطولة الملاكمة العالمية رفيعة المستوى للجماهير حول العالم، ومن أبرزها مواجهة الطاجيكي باكودور أوسمونوف، الذي لم يعرف الخسارة، ضد البريطاني ماكسي هيوز، في نزال على لقب الوزن الخفيف لرابطة الملاكمة العالمية.

ويتواجه الأوزبكي شاخوبيدين زويروف الفائز بالميدالية الأولمبية الذهبية 2016، مع الفنزويلي يوئيل فينول، في نزال إعادة على لقب رابطة الملاكمة العالمية للمحترفين في وزن الديك، بعد فوز فينول بقرار الأغلبية في أول لقاء لهما في ديسمبر 2024.

ويلتقي الروسي خاريتون أجربا مع الأرجنتيني نيري مونيوز، في نزال إعادة في وزن الخفيف السوبر، بعد فوز مونيوز المفاجئ بالضربة القاضية في يوليو الماضي.

ويتواجه الروسي فاديم موساييف مع الجنوب أفريقي تولاني مبينجي في نزال بارز في وزن الوسط.

وقال عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: «ستزداد الإثارة والتشويق في دبي مع إقامة ليلة نزالات المحترفين «ليلة الأبطال»، وأنا واثق من أن العالم أجمع سيشاهد نزال جاسييف ضد بوليف، فالمنافسة على لقب العالم على المحك. نتوقع ملاكمة مذهلة ومعركة تنافسية بين خصمين من الطراز الرفيع. ستُقام هذه الليلة، لأول مرة، ضمن مهرجان الملاكمة في دبي، وستدخل التاريخ إلى جانب منافسات بطولة العالم للملاكمة للرجال».