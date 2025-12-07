«الشاهين» يُتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز الجواد «أتش إم الشاهين» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، وجائزته 8 ملايين درهم.

وحقق «الشاهين» اللقب مسجلاً 2:23:55 دقيقة، لمسافة 2200 متر، بينما تمكّن «دارك تروبر»، لـ «وذنان للسباقات»، بإشراف البان دي ميول، وقيادة كريستوف سوميلو، من الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة، وجائزته مليون درهم، بزمن 1:21:89 دقيقة، لمسافة 1400 متر.

وتضمنت الأمسية على مضمار أبوظبي للسباق، 7 سباقات، وجوائزها 10.8 ملايين درهم، بحضور جماهيري كبير.

وفازت المهرة «سماء العز»، لياس للسباقات، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، بلقب نادي أبوظبي للسباق، للمهرات والأفراس في الشوط الافتتاحي لمسافة 2200 متر، وجائزته 150 ألف درهم، محققة 2:27:10 دقيقة.

وحقق المهر «رصاصي»، للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن، الزمن القياسي في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب ياس للسرعة للخيول العربية، وجائزته 400 ألف درهم، محققاً 1:15:32 دقيقة.

وتُوجت المهرة «تركواز» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة أندرو سلاتري، بكأس «الوثبة مايل»، وجائزته 350 ألف درهم، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بزمن 1:42:59 دقيقة.

وتصدّر الجواد «الليث»، لليث للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن «ثنائية»، الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب كأس «مربي الإمارات» للخيول العربية «توليد الإمارات»، وجائزته 500 ألف درهم، مسجلاً 1:43:84 دقيقة.

وتفوّق «حصيف» لـ «وذنان للسباقات»، بإشراف داميان واتريجانت، وقيادة جيمس دويل، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، محققاً لقب «ديربي أبوظبي» وجائزته 400 ألف درهم، بزمن قدره 2:25:75 دقيقة.