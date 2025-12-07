ريادة رياضية

الختام الناجح والمميز لبطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا-1 لموسم 2025، في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، يعزز مسيرة التفوق الذي حققه سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، منذ انطلاقه في عام 2009، وذلك في إطار جهود الإمارة الرامية إلى ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.

منافسات الفورمولا-1 التي شهدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عكست التزام أبوظبي في إنجاح استضافة الحدث الرياضي العالمي، من خلال تأمين أفضل الإمكانات والتجهيزات التي توفر تجربة لا مثيل لها عالمياً، سواء للمشاركين أو الحضور أو المتابعين للسباق، كما ترجمت حرصها على أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع رياضة السيارات، إضافة إلى تعميق شراكة الإمارة الممتدة لسنوات مع بطولة الفورمولا-1.

أبوظبي استطاعت تطوير البنية التحتية لرياضة سباقات السيارات، ولاسيما رياضة سباقات الفورمولا-1، كما عمدت إلى دعم مواهب الشباب الإماراتي، من خلال تمكينهم من استكشاف قدراتهم، وصقل مواهبهم في هذا المجال والمشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز دور الفعاليات الرياضية ومساهمتها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.