الابتكار المالي

أبوظبي تقود جهود تطوير منظومات رأس المال القائمة على الابتكار والتقنيات المالية المتقدمة، وتعمل على تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي العالمي، عبر استضافتها نخبة من القادة، والخبراء، وصنّاع القرار من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بهدف مناقشة التحولات الكبرى في أسواق رأس المال، واستشراف اتجاهات الاستثمار والابتكار المالي، بما يخدم إعادة تشكيل البنية التحتية المالية عالمياً.

«أسبوع أبوظبي المالي» الذي شهد فعالياته سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عكس رحلة تطور أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، ويبرز دورها في صياغة ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، عبر توظيف الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في بناء أنظمة مالية مستدامة وشاملة، لما لها من أهمية في تحريك الاقتصادات، وربط الأسواق، وتحقيق النمو المستدام.

«أسبوع أبوظبي المالي» شكل أيضاً منصة للتواصل مع المانحين، انطلاقاً من نهج الإمارات الراسخ في خدمة القضايا الإنسانية، وإيجاد الحلول لها، ومنها الصحية، حيث شهد الحدث العالمي تعهد شركاء دوليين بـ 1.9 مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال الذي قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ 2011، أكثر من 525 مليون دولار، لدعم جهود مكافحته عالمياً.