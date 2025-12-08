الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الابتكار المالي

الابتكار المالي
9 ديسمبر 2025 00:01

أبوظبي تقود جهود تطوير منظومات رأس المال القائمة على الابتكار والتقنيات المالية المتقدمة، وتعمل على تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي العالمي، عبر استضافتها نخبة من القادة، والخبراء، وصنّاع القرار من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بهدف مناقشة التحولات الكبرى في أسواق رأس المال، واستشراف اتجاهات الاستثمار والابتكار المالي، بما يخدم إعادة تشكيل البنية التحتية المالية عالمياً.
«أسبوع أبوظبي المالي» الذي شهد فعالياته سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عكس رحلة تطور أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، ويبرز دورها في صياغة ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، عبر توظيف الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في بناء أنظمة مالية مستدامة وشاملة، لما لها من أهمية في تحريك الاقتصادات، وربط الأسواق، وتحقيق النمو المستدام.
«أسبوع أبوظبي المالي» شكل أيضاً منصة للتواصل مع المانحين، انطلاقاً من نهج الإمارات الراسخ في خدمة القضايا الإنسانية، وإيجاد الحلول لها، ومنها الصحية، حيث شهد الحدث العالمي تعهد شركاء دوليين بـ 1.9 مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال الذي قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ 2011، أكثر من 525 مليون دولار، لدعم  جهود مكافحته عالمياً.

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُعلن تقديم موعد خُطبة وصلاة الجمعة
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في قمة «بريدج 2025» بمبادرات تفاعلية
أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
أسبوع أبوظبي المالي
القطاع المالي
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©