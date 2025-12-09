الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

1500 لاعب ولاعبة يدشنون غداً «الأحلام الآسيوية» في «الألعاب البارالمبية»

9 ديسمبر 2025 10:50

دبي (الاتحاد)
يحمل منصور النقبي، لاعب منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة علم الإمارات، في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025»، والذي يقام مساء اليوم «الأربعاء» باستاد نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي.
ويتنافس في هذا الحدث القاري 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة في 11 لعبة ألعاب القوى، السباحة، البوتشيا، رفعات القوة، كرة الطاولة، القوس والسهم، كرة الهدف، الريشة الطائرة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، مصارعة الذراعين، التايكواندو.
وأكملت المنتخبات المشاركة في نسخة دبي استعداداتها كافة، لصناعة جيل جديد، يحمل طموحات وطاقات الشباب عنوانه الإرادة والإلهام، خاصة أن الحدث يعد الخطوة الأولى لأبطال المستقبل من أجل اكتشاف المواهب وتطويرها وصقل مهاراتها.
وتضم قائمة منتخبنا 51 لاعباً ولاعبة في قمة جاهزيتهم لخوض تحدي «الحلم القاري» في 8 ألعاب من أصل 11 هي البوتشيا، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، رفعات القوة، السباحة، كرة الطاولة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، مصارعة الذراعين.
وشهد الحدث، خلال الساعات الماضية، التصنيف الطبي لـ 851 لاعباً من الوجوه الجديدة، والذي يعد رقماً قياسياً لتحديد الفئات الرياضية المناسبة لكل لاعب، بناء على الإعاقة، وتأثيرها على أدائه الرياضي، فيما بلغ عدد المصنفين 64 مصنفاً في مختلف الإعاقات.
من ناحية أخرى، تدشن قرية الفعاليات المجتمعية والتراثية فعالياتها على هامش الحدث يوم الخميس، تحت شعار من «الإمارات إلى العالم، ومن التراث إلى المستقبل..عطاء بلا حدود».

