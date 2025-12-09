جناح شرطة أبوظبي يستقطب زوار قمة «بريدج 2025»

تواصل القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها البارزة في قمة «بريدج 2025» العالمية لليوم الثاني على التوالي، عبر منصتها الإعلامية المتخصصة التي تجسد نموذجاً مبتكراً في التوعية الأمنية والإعلام المؤسسي الحديث، وتعزز رسائلها الهادفة في دعم الأمن والأمان وصون المكتسبات الوطنية في إمارة أبوظبي.

وزار معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، جناح شرطة أبوظبي، واطلع على أبرز ابتكارات المنصة الإعلامية في مجالات الإعلام الأمني، وبرامج التدريب الافتراضي، ومنظومة المدينة الآمنة، والموروث الشرطي، إضافة إلى الدورية الذكية.

وشهد الجناح إقبالاً واسعاً من ممثلي وسائل الإعلام والزوار من مختلف الدول، وتم تعريفهم على أحدث التقنيات المستخدمة في الرصد الإعلامي والتفاعل السريع مع الأحداث من خلال منصة الإعلام الأمني التي تشكل نقلة نوعية في بث الرسائل التوعوية العاجلة بدقة وموثوقية، بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز استدامة الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأبرزت شرطة أبوظبي خلال مشاركتها جهودها الريادية في ترسيخ مفهوم الاستدامة الإعلامية ضمن رؤيتها «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان»، مؤكدة دورها في تعزيز مكانة العاصمة كأكثر مدن العالم أماناً وما حققته من مؤشرات ريادية في خفض معدلات الجريمة ورفع مستويات الشعور بالأمن لدى المجتمع.

وعرضت منصة الإعلام الأمني منظومة متكاملة لمتابعة ورصد الأحداث الأمنية والمجتمعية، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مثل الازدحامات وتقلبات الطقس والحوادث المرورية، إلى جانب دورها الحيوي في نشر المعلومات الدقيقة والموثوقة والتصدي للشائعات، عبر شراكات فاعلة مع الجهات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

واستعرضت منصة «المدينة الآمنة» أنظمة متطورة لمتابعة الأحوال الجوية، تشمل الإرشاد الإلكتروني، والإنذار المبكر، والشواخص الذكية، وأنظمة الضبط الآلي، وإرسال تنبيهات عاجلة للسائقين للحفاظ على السلامة المرورية.

وقدمت إدارة الإعلام الأمني عرضاً تعريفياً لمبادرة «لكم التعليق» الذي يسلط الضوء على سلوكيات مرورية خطرة عبر نشر مقاطع واقعية بهدف رفع الوعي المروري، وحققت المبادرة نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة محلياً وإقليمياً .

وعرضت مديرية مكافحة المخدرات خدمة «فرصة أمل» الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية في الوقاية من المخدرات، وتقديم الدعم للمقبلين على العلاج، تجسيداً لنهج دولة الإمارات في حماية المجتمع وضمان مستقبل مستدام للأجيال.

كما قدم مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عروضاً تقنية متقدمة من خلال استخدام تقنيات المحاكاة والذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة التأهيل الشرطي وفق أعلى المعايير العالمية.