الرياضة

سلوت يتجنب تأجيج الخلاف مع صلاح بعد الفوز على إنتر

سلوت يتجنب تأجيج الخلاف مع صلاح بعد الفوز على إنتر
10 ديسمبر 2025 11:07

ميلانو(أ ف ب)
أهدى المدرب أرني سلوت الفوز الذي حققه فريقه ليفربول الإنجليزي على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، إلى اللاعبين الذين اصطحبهم إلى إيطاليا، رافضاً تأجيج الخلاف العلني مع النجم المصري محمد صلاح.
وكانت التحضيرات للمباراة قد طغى عليها الانتقاد غير المسبوق من صلاح لسلوت، الذي اعترف الاثنين بأنه «لا يعلم إطلاقاً» ما إذا كان المهاجم، قد خاض آخر مباراة له مع الـ«ريدز»، بعد أن قرر عدم اصطحابه إلى ميلانو.
وأثار صلاح جدلاً كبيراً في ليفربول عندما قال: إنه شعر بأنه «تم التخلي عني» من قبل النادي، ولم يعد تربطه أي علاقة بسلوت، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في التعادل 3-3 أمام ليدز السبت الماضي.
وقال سلوت للصحفيين: «في التاريخ العريق لليفربول، لقد عاشوا العديد من هذه الأمسيات، لكن في الموسم الذي نحن فيه، أعتقد أن الفوز خارج الأرض في هذا الملعب أمام فريق قوي كهذا يجب أن يكون عن اللاعبين الموجودين هنا، فهم يستحقون كل التقدير».
وليفربول حالياً ضمن الثمانية الأوائل في دوري الأبطال، بعد أن منحته ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة، نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي، الفوز في سان سيرو.
واعترف سلوت بأن ليفربول كان محظوظاً بالحصول على ركلة الجزاء التي حسمت اللقاء، لكنه أشار إلى إلغاء هدف للفرنسي إبراهيما كوناتيه بداعي لمسة يد، معتبراً أن القرار كان خاطئاً.
وقال سلوت: «إذا كانت هذه ركلة جزاء، كان يمكن أن نحصل على عشر مثلها هذا الموسم. لا أعتقد أن هذه الركلة كانت ستُحتسب في الدوري الإنجيزي، لكن أعتقد أن الهدف الأول كان أوضح بكثير من كون ركلة الجزاء خاطئة».
وسيواجه ليفربول في مباراته المقبلة بدوري الأبطال مضيفه مرسيليا الفرنسي، قبل أن يستضيف قره باغ الأذربيجاني في آخر مواجهة له في دور المجموعات.

