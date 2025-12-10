الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز

تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
10 ديسمبر 2025 21:30

 
شتوتجارت (رويترز)

أخبار ذات صلة
شراكة لإطلاق أسطول روبوتاكسي في أبوظبي بين"لومو" و"مرسيدس-بنز" و"مومنتا"
فريتز يتصدر المشاركين في «دولية لاس فيجاس»


يمكن للاعبات والمسؤولين والضيوف في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات أن يتطلعوا إلى التنقل بسيارات مرسيدس-بنز الفاخرة ابتداء من عام 2026، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها أصبحت الشريك الرئيسي لبطولات السيدات.
وتم الإعلان عن الشراكة في مؤتمر صحفي في متحف مرسيدس بنز في شتوتجارت، وستبدأ في الأول من يناير 2026.
كما تجعل هذه الشراكة من مرسيدس-بنز الشريك الحصري للسيارات في جولة رابطة محترفات التنس.
وقالت بيلي جين كينج، مؤسسة اتحاد اللاعبات المحترفات، إن وقوف علامة تجارية عالمية، مثل مرسيدس-بنز إلى جانب اتحاد لاعبات التنس يرسل رسالة «يتردد صداها إلى ما هو أبعد من التنس».
وأضافت كينج في بيان: «هذا يعني أن رياضة المرأة مهمة، وأن رياضياتنا يستحققن أن يُرين ويُسمعن، وأن يُمنحن منصة عالمية للتألق والإلهام»، وأضافت: «أنا فخورة للغاية برؤية اتحاد لاعبات التنس المحترفات وهو يواصل تحقيق رؤيتنا بكل إخلاص وشغف».

بطولة رابطة محترفي التنس
الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات
مرسيدس
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
خلال لقاء وفدي البلدين (من المصدر)
علوم الدار
«سيدات أعمال الإمارات» يبحث تعزيز التعاون مع تتارستان
اليوم 14:41
هاو يثق في قدرة نيوكاسل على التأهل المباشر في «الأبطال»
الرياضة
هاو يثق في قدرة نيوكاسل على التأهل المباشر في «الأبطال»
اليوم 14:39
الصحف الإسبانية تعنّف الريال بالإنذار الأحمر!
الرياضة
الصحف الإسبانية تعنّف الريال بالإنذار الأحمر!
اليوم 14:37
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
الرياضة
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
اليوم 14:36
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
الرياضة
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©