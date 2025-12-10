تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز



شتوتجارت (رويترز)



يمكن للاعبات والمسؤولين والضيوف في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات أن يتطلعوا إلى التنقل بسيارات مرسيدس-بنز الفاخرة ابتداء من عام 2026، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها أصبحت الشريك الرئيسي لبطولات السيدات.

وتم الإعلان عن الشراكة في مؤتمر صحفي في متحف مرسيدس بنز في شتوتجارت، وستبدأ في الأول من يناير 2026.

كما تجعل هذه الشراكة من مرسيدس-بنز الشريك الحصري للسيارات في جولة رابطة محترفات التنس.

وقالت بيلي جين كينج، مؤسسة اتحاد اللاعبات المحترفات، إن وقوف علامة تجارية عالمية، مثل مرسيدس-بنز إلى جانب اتحاد لاعبات التنس يرسل رسالة «يتردد صداها إلى ما هو أبعد من التنس».

وأضافت كينج في بيان: «هذا يعني أن رياضة المرأة مهمة، وأن رياضياتنا يستحققن أن يُرين ويُسمعن، وأن يُمنحن منصة عالمية للتألق والإلهام»، وأضافت: «أنا فخورة للغاية برؤية اتحاد لاعبات التنس المحترفات وهو يواصل تحقيق رؤيتنا بكل إخلاص وشغف».