أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أسبوع أبوظبي المالي

أسبوع أبوظبي المالي
11 ديسمبر 2025 00:01

حوارات مثمرة، وتبادل للخبرات والأفكار، وحلول مبتكرة، وشراكات هامة، تم إبرامها ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» الذي شهد مشاركة واسعة من مؤسسات وشركات وصناديق استثمارية تُدير مجتمعةً أصولاً تتجاوز 62 تريليون دولار، نظراً لأهميته كمنصة دولية في قيادة التحولات الكبرى بأسواق رأس المال، واستشراف اتجاهات الاستثمار والابتكار المالي.
وعكس إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي، ضمن فعاليات الأسبوع، نهج الإمارة الراسخ وسعيها لبناء منظومة مالية متكاملة تجمع بين الابتكار، ورؤوس الأموال، والأطر التنظيمية الداعمة، بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية، وبما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للقطاع المالي، وأنمـوذجاً في قـيادة التحولات الماليــة في العالم.
ريادة أبوظبي في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإبرامها لعديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، وبناؤها لمنظومة تشريعية تحفز وتحمي الاستثمارات، وامتلاكها قاعدة مالية قوية ترتكز على أكثر من 1.8 تريليون دولار تديرها صناديق ثروة سيادية، إلى جانب قدرتها على استشراف التحولات الاقتصادية المستقبلية، ووجود بنية تحتية منافسة، جعل منها «عاصمة رؤوس الأموال»، ومركزاً لجذب الاستثمارات، ونقطة انطلاق للشركات عالمياً.

