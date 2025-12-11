الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
محمد الشرقي يستقبل فريق الفجيرة للزوارق السريعة

11 ديسمبر 2025 19:05


الفجيرة (وام)
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في قطاع الرياضة ودعمه وتطويره، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في محافل الرياضة الإقليمية والدوليّة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق الفجيرة للزّوارق السريعة، بقيادة الأخوَين جوزيبي وروزاريو شيانو دي كولا، ومدير الفريق أنطونيو دي كولا، بمناسبة فوز الفريق ببطولة العالم لسباقات الإكس كات لموسم 2024.
وأشار سموه إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسارات تطوير القطاع الرياضي عامة في الإمارة، والرياضات البحرية خاصة، وتوفير بيئة محفزة وداعمة تسهم في تطويرها وتحقيق أفضل النتائج في أنشطتها ومنافساتها الإقليمية والعالمية.
واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز محطات مشاركة الفريق في موسم 2024، والتي أثمرت عن تحقيق اللقب العالمي بعد منافسة قوية اختُتمت بتتويجه في جائزة دبي الكبرى.
وأهدى الفريق كأس البطولة إلى سمو ولي عهد الفجيرة، تقديراً لدعمه لمجال الرياضات البحرية، فيما أعرب أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن شكره وتقديره إلى سمو ولي العهد على اهتمامه ومتابعة سموه لأنشطة وإنجازات نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.
حضر الاستقبال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

