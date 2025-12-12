مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات فنية مهمة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أنهت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الجاري على انخفاض طفيف، بعد ارتفاعات دامت لعدة أيام متتالية، حيث انخفضت المؤشرات بعد اختبار مستويات فنية مرتفعة، مثل مستوى 10 آلاف نقطة لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومستوى 6 آلاف نقطة لمؤشر دبي، وليسجل مؤشر أبوظبي تراجعاً في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.17% عند 9988.71 نقطة وينخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.04% مسجلاً 6097.47 نقطة.



سوق أبوظبي

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 17.29 نقطة وبنسبة 0.17% عند مستوى 9988.71 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.114 مليار درهم، شملت ما يزيد على 388.43 مليون سهم عبر 20750 صفقات. وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 238.12 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للإمداد» بقيمة 141.58 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 74.69 مليون درهم. وجاء سهم «دانة غاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 75.57 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 69.17 مليون سهم، ثم «إشراق» بنحو 46 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «دانة غاز» بنسبة 6% ليغلق عند 0.898 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 1.17% إلى 3.46 درهم، و«أدنوك للإمداد» بنسبة 1.54% إلى 5.92 درهم، و«إشراق» بنسبة 4.16% إلى 0.5 درهم، وأيضاً «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 4.38% إلى 0.452 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «الدار» بنسبة 1.2% إلى 8.99 درهم، «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2% إلى 14.1 درهم.





سوق دبي المالي

وعاد مؤشر سوق دبي المالي للانخفاض بعد ارتفاعات دامت 9 جلسات متتالية وبمقدار 2.5 نقطة وبنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6097.47 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 591.69 مليون درهم، بعد التعامل على 311.15 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12142 صفقات. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.61% إلى 28.25 درهم، و«باركن» بنسبة 0.33% إلى 5.96 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.21% إلى 9.41 درهم، و«مصرف عجمان» بنسبة 9.65% إلى 1.31 درهم، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 9.76% إلى 2.68 درهم، و «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.12% إلى 0.83 درهم، فيما انخفض سهم «دريك آند سكل» بنسبة 3.63% إلى 0.292 درهم.

