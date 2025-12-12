السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الاتحاد للطيران تنقل 2.1 مليون مسافر خلال نوفمبر

الاتحاد للطيران تنقل 2.1 مليون مسافر خلال نوفمبر
12 ديسمبر 2025 19:31

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«دراج ريس» يُدشِّن «اليوم الثالث» في «مهرجان ليوا الدولي»
الشارقة يدخل على «خط التفاوض» مع مورايس

نقلت الاتحاد للطيران 2.1 مليون مسافر خلال شهر نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، ومسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً لعام 2025 وحافظت الشركة على فعاليتها التشغيلية القوية مع عامل حمولة مسافرين بلغ 89% خلال شهر نوفمبر.
وبلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 20.2 مليون مسافر، ما يمثل نمواً بنسبة 20% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مع محافظتها على 88% لمتوسط حمولة المسافرين خلال هذه الفترة.
وخلال شهر نوفمبر، واصلت الاتحاد توسيع شبكة رحلاتها بإطلاق خدماتها الجديدة إلى تونس، وهانوي، وتشيانغ ماي، وهونغ كونغ، والمدينة المنورة، مما ساهم في دعم النمو المتواصل في أعداد المسافرين والسفر الوافد إلى أبوظبي.
وبنهاية الشهر، ضم أسطول الاتحاد للطيران 124 طائرة، مقارنةً بـ98 طائرة في نوفمبر 2024، مع انضمام أربع طائرات إضافية من طراز A321LR إلى الأسطول خلال شهر نوفمبر.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: قمنا بتطوير شبكتنا بشكل منهجي، واستثمرنا في منتجاتنا، فيما تساهم طاقتنا الاستيعابية الموسّعة في جذب المزيد من الزوّار للاستمتاع بكل ما تُقدمه أبوظبي.
وأضاف: شبكتنا لا تزال تحظى بإقبال كبير من الضيوف حول العالم، ونحافظ على معدلات إشغال عالية مع إضافة طاقة استيعابية كبيرة، وهذه القوة التشغيلية تُعزز مكانتنا بشكل كبير مع اقتراب نهاية العام.

آخر الأخبار
«دراج ريس» يُدشِّن «اليوم الثالث» في «مهرجان ليوا الدولي»
الرياضة
«دراج ريس» يُدشِّن «اليوم الثالث» في «مهرجان ليوا الدولي»
اليوم 14:18
الشارقة يدخل على «خط التفاوض» مع مورايس
الرياضة
الشارقة يدخل على «خط التفاوض» مع مورايس
اليوم 14:15
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©