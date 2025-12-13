الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!

فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
13 ديسمبر 2025 13:22

 
كولكاتا (رويترز)


قالت وكالة (أية.إن.أي) الهندية للأنباء إن جولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البلاد بدأت اليوم السبت بفوضى عارمة، عندما خلع مشجعون مقاعد ممزقة، وألقوا بها للملعب، بعد زيارة قصيرة لمهاجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي إلى استاد سولت ليك في كولكاتا.

 

أخبار ذات صلة
فضيحة تهز الكرة الأرجنتينية وتُهدد «التانجو»!
ميسي «شباب دائم».. كواليس حسم لقب الأفضل في الدوري الأميركي مرتين!


ويزور ميسي الهند في إطار جولة من المقرر أن يحضر خلالها حفلات موسيقية ودورات تدريبية للشبان وبطولة بادل وإطلاق مبادرات خيرية في فعاليات في كولكاتا وحيدر آباد ومومباي ونيودلهي.
ووفقاً لتقارير إعلامية هندية، تجول الفائز بكأس العالم 2022 حول الملعب ملوحاً للجماهير، لكنه كان محاطاً بمجموعة كبيرة من الناس، وغادر بعد 20 دقيقة من وصوله.
وأظهر مقطع فيديو لوكالة (أية.إن.أي) للأنباء قيام المشجعين برمي مقاعد الملعب الممزقة ومقذوفات أخرى على أرض الملعب ومضمار ألعاب القوى، إذ قام عدد من الأشخاص الذين تسلقوا السياج المحيط بالملعب بإلقاء المقذوفات.

 


وقال أحد المشجعين في الملعب لوكالة (أية.إن.أي) الهندية «لم يكن يحيط بميسي سوى القادة والممثلين، لماذا دعونا للحضور، لقد دفعنا 12 ألف روبية (132.51 دولار أميركي) مقابل التذكرة، لكننا لم نتمكن حتى من رؤية وجهه».
ولم يرد منظمو جولة ميسي في الهند على الفور على طلب التعليق.
وكولكاتا هي عاصمة ولاية البنغال الغربية الهندية، والتي تحظى إلى جانب ولايتي كيرالا وجوا بمتابعة كبيرة لكرة القدم في بلد مولع بالكريكت.
وزار النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا كولكاتا مرتين، وفي عام 2017 أزاح الستار عن تمثال له، وهو يحمل كأس العالم 1986 بحضور آلاف المشجعين.
وأزاح ميسي، الذي خاض مباراة ودية على ملعب سولت ليك عام 2011 فازت فيها الأرجنتين على فنزويلا 1-صفر، الستار عن تمثال له يبلغ ارتفاعه 70 قدماً في المدينة.

الأرجنتين
ليونيل ميسي
أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
الهند
