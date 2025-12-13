الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الثنائي آل علي» يحصدان المركز الأول في «آسيوية التنس»

«الثنائي آل علي» يحصدان المركز الأول في «آسيوية التنس»
13 ديسمبر 2025 14:39

 
دبي (الاتحاد)

حقق علي صالح ومحمد صالح آل علي، لاعبا منتخب الناشئين، المركز الأول في البطولة الآسيوية للأعمار تحت 14 سنة، والتي أقيمت بالتعاون مع اتحاد التنس في ملاعب أكاديمية راكيتس في دبي.
ويعد فوز اللاعبين إنجازاً متميزاً لتنس الإمارات، يعكس النقلة النوعية التي تشهدها ملاعب التنس المحلية، حيث قدما مستويات رائعة خلال مباريات البطولة التي امتدت على مدار أسبوع.
وبارك ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، للاعبين على الفوز الذي يشكل إضافة جديدة للتنس، ويعكس التطور المتواصل للاعبين، مؤكداً أن اتحاد التنس يحرص على مواصلة دعم جميع لاعبيه الموهوبين، ليواصلوا تطورهم نحو الأفضل في البطولات المقبلة، وتمنى لـ «الثنائي» المزيد من النجاح، مثمناً الجهود التي تبذلها أسرة اللاعبين الموهوبين وجهود الجهاز التدريبي.


 

الإمارات
التنس
دبي
ناصر المرزوقي
