الرياضة

عاجل.. عودة صلاح!

عاجل.. عودة صلاح!
13 ديسمبر 2025 19:38


ليفربول (الاتحاد)

دخل المصري محمد صلاح بديلاً في الشوط الأول من مواجهة فريقه ليفربول وضيفه برايتون على ملعب «أنفيلد» السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد استبعاده عن التشكيلة التي فازت على إنتر ميلان الإيطالي منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.
ودخل صلاح في الدقيقة 26 بدلاً من جو جوميز الذي تعرض لإصابة، وسط تصفيق كبير من الجمهور وهتافات باسمه، بعدما أشعل المصري جدلاً واسعاً عقب تصريحاته التي اتهم فيها النادي بـ«التخلي عنه» مطلع ديسمبر.
وكان مدرب الفريق، الهولندي أرني سلوت، استبعد صلاح عن التشكيلة التي سافرت إلى إيطاليا، وفازت على إنتر ميلان بهدف في الجولة السادسة من دوري الأبطال، بعدما أبقاه أيضاً على مقاعد الاحتياط في التعادل مع ليدز يونايتد 3-3 ضمن الدوري.
ويشبه هذا الخيار التكتيكي بادرة مصالحة من المدرب تجاه المهاجم النجم الذي عوقب مطلع الأسبوع بسبب تصريحات إعلامية أدلى بها السبت الماضي.
وهذه المباراة الأخيرة لصلاح قبل التحاقه بمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في المغرب والتي تختتم في 18 يناير المقبل.
ولم يتحدث سلوت مع صلاح قبل دخوله أرض الملعب، إذ وقف قائد «الفراعنة» على الخط مع المدرب المساعد قبل مشاركته.
وكان سلوت قال في مؤتمر صحفي الجمعة إنه سيتحدث مع صلاح في وقت لاحق، مضيفاً «ليس لديّ أي سبب لعدم رغبتي في بقائه».

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
برايتون
محمد صلاح
أرني سلوت
