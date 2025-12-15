منصور بن محمد: إنجازات أبناء الإمارات نموذج ملهم لأجيال من الرياضيين

دبي (الاتحاد)



أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن عام 2025 شهد أرقاماً قياسية وتجارب متميزة على صعيد الحركة الأولمبية الوطنية، وتظل نموذجاً مُلهِماً لأجيال من الرياضيين، لاسيما على صعيد تمثيل الوطن والتنافس حاملين رايته في كبرى المحافل الرياضية على المستويات القارية والدولية كافة.

ونوّه سموّه بما شهده العام الجاري من أفضل ثلاث مشاركات رياضية في تاريخ الإمارات ضمن مستويات متنوعة، استهلّها أبناء الإمارات في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في مسقط، محققين 23 ميدالية، في أفضل مشاركة للإمارات في تاريخ هذا المحفل، كما نجح وفدنا الرياضي في تكرار الإنجاز على المستوى القاري، بحصد 31 ميدالية في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، ومجموعة من الأرقام القياسية المتقدمة والأزمنة المتميزة، إلى جانب المشاركة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في السعودية، حيث فاز وفد الإمارات بـ27 ميدالية، مسجلاً أفضل نتيجة مقارنة بالنسخ الخمس الماضية من الحدث.

وثمّن سموّه تميز مستويات الرياضيين وما أظهروه من قوة إرادة وإصرار على الفوز والتميز في مختلف المحافل، على تنوّع تصنيفاتها، مشيراً إلى أن العامل المشترك كان دائماً الحرص على رفع عَلَم الدولة على منصات التتويج، وهو ما نجح فيه أبطال الإمارات، مقدمين أروع نماذج العطاء والتفاني في تمثيل الوطن في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله في مواصلة تحقيق أبطال وبطلات الإمارات المزيد من الإنجازات الرياضية المشرّفة ضمن مختلف المنافسات الفردية والجماعية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي عُقد برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمقر اللجنة في دبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل لجنة القيم والأخلاق باللجنة الأولمبية برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وتسمية فارس محمد المطوّع، نائباً لرئيس اللجنة، إضافة إلى اعتماد مقترح تأسيس لجنة التضامن الأولمبي برئاسة فارس محمد المطوّع ، واعتماد أمل حسن بو شلاخ، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، رئيساً للجنة المساواة بين الجنسين، واعتماد تشكيل اللجنة الإعلامية برئاسة إبراهيم العسم الزعابي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إضافة إلى اعتماد التقرير الفني والإداري للجنة الأولمبية الإماراتية لعام 2025، والرؤية الفنية والإدارية وخطة النشاط الأولمبي للجنة للعام 2026.

وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، خلال الاجتماع، عن اعتماد شعار اللجنة الجديد وفق هويتها البصرية المعتمدة، كما تم استعراض مشاركة الدولة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة «الرياض 2025».

واعتمد المجلس كذلك اللائحة المالية، والحساب الختامي للجنة للسنة المالية 2025، والميزانية التقديرية للسنة المالية 2026، إلى جانب تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2025، كما تم اعتماد ميزانية المشاركة للدورات الرياضية وفق خطة النشاط الأولمبي لعام 2026، واعتماد التقريرين الإداري والمالي لعام 2025، والحساب الختامي للسنة المالية 2025، والميزانية التقديرية للسنة المالية 2026، وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2025.