مباحثات هاتفية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تطرقت إلى أهمية المفاوضات التي انطلقت رسمياً بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن «اتفاقية شراكة استراتيجية»، ستنعكس آثارها الإيجابية على الجانبين، كونها مدعومة بأساس قوي من المصالح الاقتصادية المشتركة، ورؤية موحدة تستهدف نشر التنمية، ومواجهة التحديات الإنسانية، وتعزيز الاستقرار والسلام.

المفاوضات بشأن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية»، التي تتزامن مع محادثات بين الجانبين بخصوص اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تؤكد على مكانة الدولة شريكاً هاماً لقوى عالمية كبرى، في خدمة أولويات التنمية والتقدم، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما تجسد نهج القيادة الرشيدة القائم على أهمية إبرام الشراكات، وبناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، من أجل دعم كل ما يساهم في إحلال الازدهار بالمنطقة وأوروبا والعالم.

مفاوضات إماراتية أوروبية، تفتح آفاقاً أرحب من علاقات التعاون في المجالات الحيوية والملحة، مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة وغيرها، وتضع إطاراً أوسع لمنظومة الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي التي تستند إلى أسس راسخة منذ عقود، كما تعزز الروابط التجارية، وتوفر فرصاً جديدة للاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال في الدولة والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاستثماري الأول للإمارات.