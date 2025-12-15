الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شريك هام

شريك هام
16 ديسمبر 2025 00:15

مباحثات هاتفية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تطرقت إلى أهمية المفاوضات التي انطلقت رسمياً بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن «اتفاقية شراكة استراتيجية»، ستنعكس آثارها الإيجابية على الجانبين، كونها مدعومة بأساس قوي من المصالح الاقتصادية المشتركة، ورؤية موحدة تستهدف نشر التنمية، ومواجهة التحديات الإنسانية، وتعزيز الاستقرار والسلام.
المفاوضات بشأن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية»، التي تتزامن مع محادثات بين الجانبين بخصوص اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تؤكد على مكانة الدولة شريكاً هاماً لقوى عالمية كبرى، في خدمة أولويات التنمية والتقدم، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما تجسد نهج القيادة الرشيدة القائم على أهمية إبرام الشراكات، وبناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، من أجل دعم كل ما يساهم في إحلال الازدهار بالمنطقة وأوروبا والعالم.
مفاوضات إماراتية أوروبية، تفتح آفاقاً أرحب من علاقات التعاون في المجالات الحيوية والملحة، مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة وغيرها، وتضع إطاراً أوسع لمنظومة الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي التي تستند إلى أسس راسخة منذ عقود، كما تعزز الروابط التجارية، وتوفر فرصاً جديدة للاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال في الدولة والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاستثماري الأول للإمارات.

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة
أورسولا فون دير لاين
المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©