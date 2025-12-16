الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دوناروما يفوز بجائزة «ذا بيست» كأفضل حارس مرمى لعام 202

دوناروما يفوز بجائزة «ذا بيست» كأفضل حارس مرمى لعام 202
16 ديسمبر 2025 17:03

زيورخ (د ب أ)

توج الإيطالي جيانلويجي دوناروما، اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025، ضمن جوائز الأفضل «ذا بيست»، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وقدم دوناروما عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، إذ توج بأربعة ألقاب مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في مختلف المسابقات، وكان أبرزها فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة النهائية التي انتهت بفوز عريض 5 - صفر على إنتر ميلان الإيطالي في 31 مايو الماضي، إلى جانب تألقه اللافت في الأدوار السابقة من البطولة، ليظفر بتلك الجائزة للمرة الأولى في مسيرته.
كما حقق دوناروما (26عاماً) ثلاثة ألقاب محلية أخرى، حيث حصل على الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، فضلاً عن مساهمته في وصول باريس سان جيرمان لنهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الصيف الماضي.
وينشط دوناروما حالياً في صفوف مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تفوق في التصويت على مجموعة المرشحين من أبرز حراس العالم، هم البرازيلي أليسون بيكر، والبلجيكي تيبو كورتوا، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والألماني مانويل نوير، والإسباني ديفيد رايا، والسويسري يان سومر، والبولندي فويتشيك تشيزني، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

جانلويجي دوناروما
أفضل حارس في العالم
فيفا
مانشستر سيتي
سان جيرمان
