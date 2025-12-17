الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم

رياضة مبتكرة

رياضة مبتكرة
18 ديسمبر 2025 00:15

افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «دورة ألعاب المستقبل 2025» في أبوظبي، يرسِّخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للفعاليات الدولية التي تجمع التكنولوجيا والرياضة والثقافة، ومركزاً عالمياً للابتكار في رياضة الجيل المقبل والمنافسات الهجينة، في ظل ما تمتاز به من بنية تحتية استراتيجية وبيئة تشغيلية مميزة، وحرص دائم على تحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ومنها الرياضة.
رياضات المستقبل «الفيجيتال»، منافسات مبتكرة، تتقاطع فيها التكنولوجيا والأداء الواقعي، لتقدم شكلاً جديداً من المنافسة الرياضية عبر دمج المنصات الرقمية المتطورة وبيئات الألعاب التفاعلية مع الرياضات البدنية، ما يسهم في تمكين الشباب الذين يشكلون الشريحة الأوسع من رواد هذه الرياضات، إلى جانب تسريع وتيرة الابتكار في قطاع حيوي يعتبر من الأهم في بناء المجتمعات، وتعزيز الحوار، والتعارف، والتنافس بين شباب العالم.
ولأن الرياضة باتت أقرب إلى الاعتماد على التقنيات والتكنولوجيا، فإن الإمارات تعمل على دمج رياضة «الفيجيتال» ضمن منظومتها الرياضية المحلية، كونها تسهم في إعداد فئة جديدة من الرياضيين يجمعون بين القوة البدنية والمهارات الرقمية، كما تُمكّن النشء من تطوير مهارات أساسية، مثل العمل الجماعي والتواصل والقيادة.

