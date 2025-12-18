عبدالله بن زايد يشهد تخريج دفعة «صناع الغد» من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حفل تخريج دفعة «صناع الغد» من طلبة الأكاديمية للعام الدراسي 2024 - 2025، والذي أقيم في مقر الأكاديمية بأبوظبي، وذلك بالتزامن مع مرور عشر سنوات على تخريج دفعات الأكاديمية.

حضر الحفل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ونائب رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي ناظم الزهاوي، وزير التعليم السابق في المملكة المتحدة، وسعادة بدر عبدالحميد جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، والسيدة ريما المقرب المهيري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في جهاز الشؤون التنفيذية، والسيد ياسر حارب، الكاتب والإعلامي، إضافة إلى ممثل عن فئة الشباب، المهندس ماجد خميس بن زوبع، نائب رئيس المجموعة ومدير الحسابات الاستراتيجية في شركة ABB.

كما حضر الحفل سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وسعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعائلات الخريجين.

وشهد الحفل تخريج 71 طالباً وطالبة من البرامج المختلفة التي توفّرها الأكاديمية، بمن فيهم الدفعة الأولى من برنامج ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية، والدفعة الرابعة من برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، والدفعة السابعة من برنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة العاشرة من دبلوم الدارسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية.

وهنّأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الخريجين، مؤكداً ثقته بقدرتهم على تعزيز السمعة المتميزة للدولة إقليمياً وعالمياً، والمساهمة في بناء جسور التعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة والصديقة بما يحقق التنمية والازدهار للجميع.

من جانبه قال سعادة نيكولاي ملادينوف، في خطابه إلى الخريجين: «يمثل هذا العام محطة مهمة في مسيرة الأكاديمية، مع احتفالنا بمرور عشر سنوات على تأسيسها، وخلال هذا العقد، عملت الأكاديمية على تطوير برامجها وتوسيع شراكاتها وإعداد جيل من الدبلوماسيين القادرين على فهم التحولات الدولية وصياغة مبادرات تعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً».

وأضاف سعادته مخاطباً الخريجين: «لقد اكتسبتم في هذه المؤسسة ما هو أبعد من المعرفة الأكاديمية وطورتم قدرة نوعية على قراءة التحولات، وتحليل ما وراء الأحداث، وإدارة النقاشات بروح مهنية تسهم في بناء تفاهمات حقيقية في عالم سريع التغير، أنتم جزء من مسيرة وطنية تتطور باستمرار، ومسؤوليتكم اليوم هي البناء على ذلك الإرث بخبرة ونزاهة ووعي».

وأشاد سعادته بتخريج الدفعة الأولى من برنامج ماجستير القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية، واصفاً البرنامج بأنه «إضافة نوعية تعزز الدور الأكاديمي والبحثي للأكاديمية في المشهد الدبلوماسي العالمي»، كما نوه بتخريج الدفعة العاشرة من دبلوم الدراسات العليا الذي يعكس استمرارية نجاح الأكاديمية منذ تأسيسها.

من جهته، أكد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب مواصلة التعلم ومتابعة التطورات المتسارعة في العلاقات الدولية.

وقال: «نحتفل اليوم بتخرجكم، ونحن على يقين بأن ما اكتسبتموه في الأكاديمية يؤهلكم لخوض مسارات مهنية تتطلب جاهزية عالية ووعياً عميقاً بالقيم الفريدة للدبلوماسية الإماراتية في عالم سريع التغيير، فالمشهد الدولي يتغير بوتيرة متسارعة، ونجاح الدبلوماسي الإماراتي يبدأ بقدرته على التعلم المستمر، وصياغة حلول عملية تعكس قيم الإمارات في الحكمة والتوازن وبناء الشراكات».

كما شهد الحفل تخريج 21 منتسباً من الدفعة الخامسة من برنامج «قادة المستقبل في السياسة الخارجية»، الذي يستهدف إعداد قيادات وطنية، تمتلك فهماً دقيق للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السياسة الخارجية المعاصرة، ويسهم في تطوير مهارات التحليل والتفاوض وصنع القرار لدى العاملين في وزارة الخارجية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والإعلام.