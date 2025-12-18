علاقات أخوية

الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
19 ديسمبر 2025 00:15

احتفاء الإمارات - قيادة وشعباً - باليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، يعكس إرثاً ثقافياً واجتماعياً مشتركاً، وتاريخاً واحداً يجمع البلدين اللذين يتشاركان الرؤى والأهداف لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتبطان بعلاقات أخوية راسخة، تؤسس لمستقبل مزدهر للشعبين الشقيقين، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما انعكس إيجاباً على العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما المجالات الاقتصادية والثقافية والإبداعية.
وتواصل علاقات الإمارات وقطر، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، النمو والتطور لتحقيق الطموحات المشتركة، والوصول إلى مراحل أرحب من التقدم والازدهار لمصلحة الجميع، ولما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين والمنطقة.
وفي مناسبة احتفالها بيومها الوطني تستحضر قطر مسيرتها الحافلة بالعز والمجد، وتفخر بأمجاد الماضي، وتعتز بإنجازات الحاضر، وتواصل مؤسساتها الجهود لتحقيق تطلعات شعبها التنموية المستدامة والشاملة، يغمرها الأمل بغد مشرق.

الإمارات
قطر
اليوم الوطني القطري
مجلس التعاون الخليجي
الخليج
محمد بن زايد
رئيس الدولة
تميم بن حمد
