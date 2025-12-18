حمدان بن زايد: تهانينا للمغرب والملك محمد السادس بمناسبة الفوز بكأس العرب لكرة القدم

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، التهنئة إلى المملكة المغربية الشقيقة وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «تهانينا، للمملكة المغربية الشقيقة، وجلالة الملك محمد السادس، الفوز الكبير في بطولة كأس العرب 2025».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «أداء مشرّف من منتخبي المغرب والأردن، يعكس تطور الكرة العربية وروحها التنافسية العالية».

وأوضح سموه «بطولة مميزة، ونجاح كبير لدولة قطر الشقيقة في تنظيم متميز على أعلى المستويات».