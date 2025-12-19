برشلونة.. «قاسم مُشترك» في تاريخ «السُداسية»!



عمرو عبيد (القاهرة)



عرفت كرة القدم العالمية «السُداسية التاريخية» على يد برشلونة، عام 2009، بأداء «خيالي» وتكتيك «عبقري» وجيل «ذهبي»، ولم يقتصر تأثير «تيكي تاكا» الفريق الكتالوني على ذلك الحصاد الرائع وقتها، بل امتد ليربط «البارسا» دائماً بتاريخ «السُداسية»، التي ضمت قائمتها 3 أندية حتى الآن، اقترنت بصورة أو أخرى، باسم برشلونة.

بالتأكيد، سجّل «البارسا» اسمه بحروف ذهبية في تلك القائمة، التي افتتحها بنفسه وسطّر تاريخها قبل 16 عاماً، بـ«توليفة» يراها الخُبراء الأفضل عبر العصور، إذ وضع بيب جوارديولا قواعدها بنفسه، بطريقة «تيكي تاكا» الهجومية المُخيفة المُمتعة، واختار لها مجموعة من ألمع وأمهر اللاعبين عبر التاريخ، بداية من «الأساطير»، ميسي وتشافي وإنييستا وتييري هنري، مروراً بالحوائط الصلبة، فيكتور فالديز وكارلس بويول وجيرارد بيكيه، بجانب المميزين سيرجيو بوسكيتس ويايا توريه وداني ألفيش وبيدرو، ومشاركة خاصة لصامويل إيتو وزلاتان إبراهيموفيتش.

وظل اسم برشلونة يلمع وحده في تلك القائمة النادرة، عبر سنوات طويلة، لم يتمكن خلالها غيره من الوصول إلى هذا الإنجاز، حتى جاء هانزي فليك ليُعيد الكرّة في عام 2020، مع بايرن ميونيخ، بأسلوب لعب «بافاري» يحمل صبغة «كتالونية»، تأكدت لاحقاً عندما انتقل فليك لتدريب برشلونة، في الموسم الماضي، ليتضح انسجامه الشديد مع صورة «البارسا» الهجومية الشهيرة عبر التاريخ.

وإذا كان فليك قد ارتبط لاحقاً ببرشلونة، فإن شريكه الرئيس في «إنجاز 2020» سبقه إلى ذلك، بعدما انتقل المهاجم الفذ روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف «البارسا»، في موسم 2022-2023، وقبلهما كان فيليبي كوتينيو معاراً من «البلوجرانا» في موسم 2019-2020 إلى بايرن ميونيخ، عندما شارك في تحقيق نصف هذا الإنجاز، بـ«الثُلاثية»، وشاركه في ذلك أيضاً أحد حاملي «جينات البارسا»، تياجو ألكانتارا، الذي ترعرع وسط ناشئي برشلونة، وكان «شاهد عيان» على حصد «السُداسية الأولى» عام 2009، شاباً في عُمر 18 عاماً، ليحمل تلك التجربة معه حتى لحظات مشاركته «البافاري» في مثلها بعد 10 سنوات.

أما باريس سان جيرمان، فكان صانع ذلك الإنجاز، نجم وقائد برشلونة السابق، لويس إنريكي، صاحب «الخُماسية الكتالونية» عام 2015، حيث كاد يحصد «السُداسية الثانية» مع برشلونة وقتها، لولا خسارته كأس السوبر الإسبانية، ليحمل إنريكي هذا الحلم من «كتالونيا» إلى «باريس»، وينجح في تحقيقه بعد عقد من الزمن، والمثير أن نجمه وهدافه الأول، وأبرز أسباب تتويج «سان جيرمان» بالسُداسية، عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة السابق، الذي انتقل من صفوف «البارسا» مباشرة إلى «الأمراء»، في موسم 2023-2024، ليقوده بعد عام واحد فقط إلى تلك القمة التاريخية، مُتوّجاً نفسه أيضاً بجائزة «الكرة الذهبية».