«أوتو سيزون» يعود ببرنامج حافل من المسيرات

دبي (الاتحاد)

يعود «أوتو سيزون» مهرجان دبي للتسوق بنسخته الثانية خلال الفترة من 2 - 11 يناير 2026، في إطار الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، محوّلاً دبي إلى وجهةٍ تنبض بالحياة وتضم استعراضات ومسيرات كبرى، وعروض سيارات نادرة، وتجارب مستوحاة من رياضات السيارات، إلى جانب تجمعات وفعاليات ضخمة تُقام في مختلف أنحاء الإمارة.

تجمع الفعالية، على مدار 10 أيام، عشّاق السيارات والعائلات وهواة الاقتناء وكبرى شركات القطاع والعلامات العالمية، في تجربة استثنائية تحتفي بثقافة السيارات والإبداع في التصميم والحرفية العالية وروح المجتمع.

بعد النجاح اللافت للنسخة الافتتاحية من «أوتو سيزون» مهرجان دبي للتسوق، تشهد نسخة 2026 توسعاً نوعياً في أجندتها يشمل مساراتٍ استعراضية تمتد على مستوى الإمارة، ومعارض منسّقة بعناية، ولقاءاتٍ مجتمعية، وفعاليات رئيسة صُمّمت لتوحيد عشّاق السيارات من مختلف الأعمار والاهتمامات.

كوليكترز هب في سيتي ووك من 2 - 4 يناير:

يقام على مدار 3 أيام حافلة في سيتي ووك، حيث يستعرض سيارات نادرة وتاريخية، وأخرى تتميّز بتصميمها الفريد، إلى جانب نماذج من أرقى الإبداعات الحرفية في عالم السيارات. وتضم الفعالية: سيارات خارقة بإصداراتٍ محدودة، توليفة من السيارات الكلاسيكية العريقة، سيارات مصممة حسب الطلب تُعرض للمرة الأولى أمام الجمهور، مجموعات خاصة نادراً ما تُعرض في المنطقة. كما يوفّر الحدث مساحات للتواصل وبناء العلاقات بين هواة اقتناء السيارات، وفرصاً لالتقاط أجمل الصور التذكارية، ولقاءاتٍ غير رسمية، ليشكّل محطة رئيسة لعشّاق السيارات على امتداد الموسم.

ويستهلّ «أوتو سيزون» مهرجان دبي للتسوق فعالياته بسلسلة من الاستعراضات الجماهيرية اللافتة التي تجمع آلاف السيارات على طرق بارزة وأمام أشهر المعالم في دبي.

مسيرة يلّا دبي في 2 يناير:

تنطلق بموكبٍ مجتمعي ضخم من سلطنة عُمان باتجاه دبي، لتختتم رحلتها في ند الشبا سكوير، معلنةً الانطلاق الرسمي لأحدث.

مسيرة سيارات بورشه في 3 يناير:

تقدم أحد أكثر الاستعراضات ترقباً في دولة الإمارات، وتضم طرازاتٍ فريدة من مختلف مراحل المسيرة العريقة للعلامة. وتنطلق المسيرة من بلوواترز وصولاً إلى ند الشبا سكوير، بمشاركة مجموعة من هواة اقتناء السيارات وعشّاق علامة بورشه الرائدة.

مسيرة السيارات الفارهة في 4 يناير:

تجربة حافلة بالحماس، تضم سياراتٍ خارقة وفائقة الأداء، وتنطلق من محيط كوكا كولا أرينا وصولاً إلى ند الشبا سكوير.

وتعكس هذه العروض تنوّع مجتمع السيارات في دبي، بدءاً من هواة السيارات الكلاسيكية، وصولاً إلى عشّاق سيارات الأداء الفائق، مؤكدةً مكانة الإمارة الرائدة باعتبارها وجهة عالمية لثقافة السيارات.

تخفيضات موسم «أوتو سيزون» من 2 -11 يناير:

تقدّم العلامات التجارية ووكلاء السيارات المشاركون عروضاً حصرية طوال فترة الموسم ضمن مهرجان دبي للتسوق، تشمل خصومات حصرية، وعروضاً ترويجية على طرازات محددة، إلى جانب صفقات القيمة المضافة، مما يتيح للزوّار والمقيمين استكشاف أحدث الطرازات والاستفادة من عروضٍ مميّزة ضمن صالات العرض في مختلف أنحاء الإمارة.

فعاليات مجتمعية في ند الشبا سكوير من 5 - 7 يناير:

تجمع فعاليات أوتو سوشالز مجتمع السيارات في ند الشبا سكوير ضمن أجواء عائلية مميزة، وعروض تتفرّد بطابعها الخاص، إلى جانب فرص قيمة للتواصل واللقاء بين هواة السيارات والتقاط أجمل الصور التذكارية.

معرض مردف للسيارات في 10 يناير:

يعود معرض مردف للسيارات، الفعالية المميزة للعائلات وعشّاق السيارات، إلى سيتي سنتر مردف، بعروضٍ تفاعلية، وطرازاتٍ جديدة، وتجارب عصرية مصمّمة خصيصاً لتلبي تطلعات الزوّار.

أسبوع سيارات ودراجات الشرق الأوسط من 10 - 11 يناير:

يُقام هذا المهرجان الإقليمي في مدينة دبي للاستديوهات، ويعرض نخبةً من السيارات الخارقة، والدراجات المُعدّلة، ومناطق الدريفت، وعروض الأداء الاستعراضية، وأنشطة العلامات التجارية، إلى جانب عروض ترفيهية كبرى، ليقدّم واحداً من أكثر عطلات نهاية الأسبوع حيوية على أجندة مهرجان دبي للتسوق. ويمتد المهرجان على مدار يومين ليبرز عمق وتنوّع مشهد السيارات في دبي، مقدّماً تجارب تفاعلية حية تناسب العائلات وعشّاق السيارات على حدٍ سواء.