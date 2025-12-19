السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«أوتو سيزون» يعود ببرنامج حافل من المسيرات

«أوتو سيزون» يعود ببرنامج حافل من المسيرات
19 ديسمبر 2025 18:19

دبي (الاتحاد) 
يعود «أوتو سيزون» مهرجان دبي للتسوق بنسخته الثانية خلال الفترة من 2 - 11 يناير 2026، في إطار الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، محوّلاً دبي إلى وجهةٍ تنبض بالحياة وتضم استعراضات ومسيرات كبرى، وعروض سيارات نادرة، وتجارب مستوحاة من رياضات السيارات، إلى جانب تجمعات وفعاليات ضخمة تُقام في مختلف أنحاء الإمارة.
تجمع الفعالية، على مدار 10 أيام، عشّاق السيارات والعائلات وهواة الاقتناء وكبرى شركات القطاع والعلامات العالمية، في تجربة استثنائية تحتفي بثقافة السيارات والإبداع في التصميم والحرفية العالية وروح المجتمع.
بعد النجاح اللافت للنسخة الافتتاحية من «أوتو سيزون» مهرجان دبي للتسوق، تشهد نسخة 2026 توسعاً نوعياً في أجندتها يشمل مساراتٍ استعراضية تمتد على مستوى الإمارة، ومعارض منسّقة بعناية، ولقاءاتٍ مجتمعية، وفعاليات رئيسة صُمّمت لتوحيد عشّاق السيارات من مختلف الأعمار والاهتمامات.
كوليكترز هب في سيتي ووك من 2 - 4 يناير:
يقام على مدار 3 أيام حافلة في سيتي ووك، حيث يستعرض سيارات نادرة وتاريخية، وأخرى تتميّز بتصميمها الفريد، إلى جانب نماذج من أرقى الإبداعات الحرفية في عالم السيارات. وتضم الفعالية: سيارات خارقة بإصداراتٍ محدودة، توليفة من السيارات الكلاسيكية العريقة، سيارات مصممة حسب الطلب تُعرض للمرة الأولى أمام الجمهور، مجموعات خاصة نادراً ما تُعرض في المنطقة. كما يوفّر الحدث مساحات للتواصل وبناء العلاقات بين هواة اقتناء السيارات، وفرصاً لالتقاط أجمل الصور التذكارية، ولقاءاتٍ غير رسمية، ليشكّل محطة رئيسة لعشّاق السيارات على امتداد الموسم.
ويستهلّ «أوتو سيزون» مهرجان دبي للتسوق فعالياته بسلسلة من الاستعراضات الجماهيرية اللافتة التي تجمع آلاف السيارات على طرق بارزة وأمام أشهر المعالم في دبي.
مسيرة يلّا دبي في 2 يناير:
تنطلق بموكبٍ مجتمعي ضخم من سلطنة عُمان باتجاه دبي، لتختتم رحلتها في ند الشبا سكوير، معلنةً الانطلاق الرسمي لأحدث.
مسيرة سيارات بورشه في 3 يناير:
تقدم أحد أكثر الاستعراضات ترقباً في دولة الإمارات، وتضم طرازاتٍ فريدة من مختلف مراحل المسيرة العريقة للعلامة. وتنطلق المسيرة من بلوواترز وصولاً إلى ند الشبا سكوير، بمشاركة مجموعة من هواة اقتناء السيارات وعشّاق علامة بورشه الرائدة.
مسيرة السيارات الفارهة في 4 يناير:
تجربة حافلة بالحماس، تضم سياراتٍ خارقة وفائقة الأداء، وتنطلق من محيط كوكا كولا أرينا وصولاً إلى ند الشبا سكوير.
وتعكس هذه العروض تنوّع مجتمع السيارات في دبي، بدءاً من هواة السيارات الكلاسيكية، وصولاً إلى عشّاق سيارات الأداء الفائق، مؤكدةً مكانة الإمارة الرائدة باعتبارها وجهة عالمية لثقافة السيارات.
تخفيضات موسم «أوتو سيزون» من 2 -11 يناير:
تقدّم العلامات التجارية ووكلاء السيارات المشاركون عروضاً حصرية طوال فترة الموسم ضمن مهرجان دبي للتسوق، تشمل خصومات حصرية، وعروضاً ترويجية على طرازات محددة، إلى جانب صفقات القيمة المضافة، مما يتيح للزوّار والمقيمين استكشاف أحدث الطرازات والاستفادة من عروضٍ مميّزة ضمن صالات العرض في مختلف أنحاء الإمارة.
فعاليات مجتمعية في ند الشبا سكوير من 5 - 7 يناير:
تجمع فعاليات أوتو سوشالز مجتمع السيارات في ند الشبا سكوير ضمن أجواء عائلية مميزة، وعروض تتفرّد بطابعها الخاص، إلى جانب فرص قيمة للتواصل واللقاء بين هواة السيارات والتقاط أجمل الصور التذكارية.
معرض مردف للسيارات في 10 يناير:
يعود معرض مردف للسيارات، الفعالية المميزة للعائلات وعشّاق السيارات، إلى سيتي سنتر مردف، بعروضٍ تفاعلية، وطرازاتٍ جديدة، وتجارب عصرية مصمّمة خصيصاً لتلبي تطلعات الزوّار.
أسبوع سيارات ودراجات الشرق الأوسط من 10 - 11 يناير:
يُقام هذا المهرجان الإقليمي في مدينة دبي للاستديوهات، ويعرض نخبةً من السيارات الخارقة، والدراجات المُعدّلة، ومناطق الدريفت، وعروض الأداء الاستعراضية، وأنشطة العلامات التجارية، إلى جانب عروض ترفيهية كبرى، ليقدّم واحداً من أكثر عطلات نهاية الأسبوع حيوية على أجندة مهرجان دبي للتسوق. ويمتد المهرجان على مدار يومين ليبرز عمق وتنوّع مشهد السيارات في دبي، مقدّماً تجارب تفاعلية حية تناسب العائلات وعشّاق السيارات على حدٍ سواء.

أخبار ذات صلة
«دبي للتسوق» يحوِّل «حتّا وادي هب» إلى وجهة احتفالية
«رالي مسار 71» يجمع عشّاق السيارات القديمة احتفاءً بـ«عيد الاتحاد الـ54»
مهرجان دبي للتسوق
السيارات القديمة
آخر الأخبار
العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء
الرياضة
العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء
اليوم 21:42
رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
الأخبار العالمية
البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري
اليوم 21:24
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
الرياضة
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
اليوم 21:13
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
الرياضة
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
اليوم 21:08
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
اليوم 21:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©