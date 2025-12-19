السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
زيلينسكي يصف موافقة أوروبا على قرض أوكرانيا بالـ «نصر العظيم»

19 ديسمبر 2025 18:35

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، موافقة الاتحاد الأوروبي على زيادة التمويل لبلاده بأنها "نصر عظيم" .
وقال زيلينسكي في وارسو بعد الاجتماع بالرئيس البولندي كارول نافروتسكي، إن الموافقة على هذا التمويل نبأ إيجابي للشعب الأوكراني وفي نفس الوقت إشارة لروسيا على أن استمرار الحرب ليس مجديا.
وبعد شهور من النقاش والجدل، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط في الليلة الماضية بشأن تمويل أوكرانيا على مدار العامين المقبلين .
وبموجب الاتفاق، سوف تحصل أوكرانيا على قرض بقيمة 90 مليار يورو.
وإذا لم تدفع موسكو تعويضات بسبب الأضرار الناتجة عن الحرب، سوف يتم استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض.   

