«الفيفا» يُوقف قيد الزمالك للمرة الثامنة!

20 ديسمبر 2025 09:23

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن إيقاف القيد لنادي الزمالك المصري لثلاث فترات جديدة. 
وبذلك يصل عدد فترات القيد التي أوقف فيها «الفيفا» الزمالك إلى ثماني عقوبات حتى الآن. 
وكان «الفيفا» أعلن إيقاف القيد الزمالك المصري في 7 قضايا تتضمن مستحقات مدربين ولاعبين وأندية.
وقال مصدر بالزمالك المصري رفض ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن إيقاف القيد الأخير خاص بمستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة ضم الفلسطيني عدي الدباغ. 
ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

مصر
الدوري المصري
الزمالك
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
