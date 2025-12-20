السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

"ناسا" تفقد الاتصال بمركبة "مافن" المدارية حول المريخ

"ناسا" تفقد الاتصال بمركبة "مافن" المدارية حول المريخ
20 ديسمبر 2025 09:38

فقدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الاتصال بمركبة "مافن" المدارية حول المريخ.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن متحدثة باسم "ناسا" قولها إن الجهود جارية لاستعادة الاتصال بالمركبة، مشيرة إلى عدم استقبال أي بيانات منتظمة منها منذ نجو أسبوعين.
وقالت "ناسا" يوم الإثنين الماضي إن "جزءاً قصيراً من بيانات التتبع" من وقت سابق من هذا الشهر يشير إلى أن المسبار قد يكون "يدور بطريقة غير متوقعة".
وتم إطلاق "مافن" في نهاية عام 2013، وهي تدور حول المريخ منذ نحو 10 سنوات وتوفر بيانات بحثية مهمة، لا سيما حول الغلاف الجوي للكوكب.
ولدى ناسا أيضا مسابير "مارس أوديسي" و"مارس ريكونيسانس أوربيتر" قيد التشغيل، بالإضافة إلى العربات الجوالة "كوريوسيتي" و"بيرسيفيرانس" على سطح الكوكب الأحمر.

 

أخبار ذات صلة
"ناسا" توثق ظهور مذنب قادم من خارج المجموعة الشمسية
مركبة لناسا ترصد "برقاً مصغراً" على المريخ
المصدر: وام
ناسا
آخر الأخبار
حصاد الإمارات 2025.. القطاع الصحي يعزّز ريادته بإنجازات نوعية
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. القطاع الصحي يعزّز ريادته بإنجازات نوعية
اليوم 15:12
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اليوم 15:08
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
الرياضة
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
اليوم 15:07
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
اليوم 15:03
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
الرياضة
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©